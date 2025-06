Cómo asistir a la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX

Sin duda, uno de los duetos de la música más queridos y esperados para su regreso, son Daft Punk. Tras el anuncio de su separación el 22 de febrero de 2021 con un video titulado «Epilogue«, su público permanece alerta a cualquier noticia que los involucre. De ahí, la gran importancia de la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX que ofrecerá a los asistentes una oportunidad única para adentrarse en la vivencia del dueto francés en la música electrónica y el arte.

Pleasures, la marca de ropa streetwear fundada por Alex James y Vlad Elkin emprendió un homenaje al dúo parisino que marcó la música electrónica. Mediante activaciones emergentes inmersivas globales, la marca de ropa celebra el legado sonoro y visual de la agrupación. Paris y Los Ángeles serán testigos de la leyenda viva de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Y para los fans mexicanos, llegará la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX.

PLEASURES x DAFT PUNK EXPERIENCE es una activación inmersiva desarrollada para trasladar al público al corazón del universo creativo de la dupla parisina. Del 17 al 20 de julio, el Centro de Cultura Digital (CCD) albergará la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX. La experiencia incluye una proyección inmersiva creada específicamente para el museo digital del CCD. Además, encontrarás memorabilia oficial, piezas de colección y mercancía exclusiva, resultado de una colaboración con la marca de ropa urbana PLEASURES.

Además, dentro de las actividades alrededor de la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX, el 17 de julio se presentará en exclusiva la emblemática película Interstella 5555: The Story of the 5ecret 5tar 5ystem en el Estadio Alfredo Harp Helú. Este film animado de 2003, bajo la dirección de Kazuhisa Takenouchi y con la música de Daft Punk, será el evento estelar para conmemorar el legado de estos artistas.

Más allá de una simple exposición, esta experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX representa un profundo tributo a la comunidad, la innovación y la vibrante cultura underground que el dúo ayudó a forjar. Es una oportunidad única para reconectar con su obra, su innegable legado y la vasta influencia que han tenido, especialmente en una ciudad como la nuestra, que late al compás de sintetizadores, beats potentes y una libertad creativa sin límites.

Dónde registrarse para la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX

Es importante destacar que para poder asistir a la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX debes realizar un registro en la página oficial de PLEASURES. Tras completar los campos donde te solicitan tu nombre completo y una cuenta de correo electrónico, quedas registrado para recibir las novedades en torno a este evento y muy probablemente, tus entradas para la actividad. Te recomendamos mantenerte atento de las redes sociales de la marca así como de tu correo electrónico.