Cómo el inglés ha sido la clave en la carrera de los más grandes actores hispanos

Saber un idioma extranjero puede ser de gran utilidad, pues esto ayuda en gran medida a tener acceso directo a diferente culturas por medio de a materiales como cuentos y leyendas urbanas de países como Francia, Alemania o cualquier otro cuya lengua sea distinta a nuestra lengua materna, algo que de otra manera sería difícil de hacer. Pero hoy en día el saber otros idiomas puede servir mucho más que para exponerse a otras culturas, pues también es un elemento clave en la búsqueda del éxito con reconocimiento mundial.

Este ha sido el caso de diversos artistas hispanos, quienes gracias a que se han atrevido a aprender inglés a través de las numerosas aplicaciones y clases virtuales, además de algunos métodos tradicionales, han podido ir mucho más allá que solo saber hablar o escribir en este idioma, lo que los ha llevado a ser reconocidos como algunos de los artistas más relevantes en el mundo del cine a nivel internacional.

Uno de estos artistas, y que sin duda alguna ha dado un buen ejemplo a seguir en los últimos años, es Yalitza Aparicio, quien en 2018 impresionó a la crítica con su participación en la icónica Roma, que la llevó a ser parte de la lista de mexicanos nominados a los Óscar. Sin embargo, gracias al buen manejo del inglés que a partir de entonces ha cosechado ha sabido permanecer vigente, apareciendo incluso en algunas de las revistas más importantes como Vogue.

Salma Hayek, por otro lado, es otra de las actrices que dieron el salto a Hollywood gracias al manejo de este idioma anglosajón. Esta actriz empezó su carrera artística actuando dentro de telenovelas mexicanas, para posteriormente participar en filmes de habla inglesa que la llevaron a ser reconocida en el medio, como Del crepúsculo al amanecer, que sin duda alguna marcó un antes y un después en su devenir como actriz de talla internacional.

En el caso de los hombres quién no puede faltar es Antonio Banderas, el actor español que ha participado incluso en grandes obras de teatro musicales creadas por algunos de los mejores productores de Broadway, así como del cine norteamericano. Banderas es uno de los más icónicos dentro de los representantes hispanos en Hollywood, pues desde sus inicios en este sector ha podido trabajar en grandes producciones junto con artistas como Brad Pitt y Tom Cruise, algo que no hubiera sido posible de no poseer este segundo idioma.

Como estos se pueden mencionar muchos nombres más como Anya Taylor-Joy, que recientemente ha sorprendido por sus actuaciones en Gambito de dama y Peaky Blinders; así como Gael García Bernal, Diego Luna, Eiza González o Eugenio Derbez, quien recientemente se convirtió en el primer mexicano en obtener un galardón de parte del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Las posibilidades son casi infinitas en el mundo laboral cuando se cuenta con más de un idioma, y dado que hoy en día es más fácil que nunca adquirir y practicar el inglés, así como otras lenguas, las posibilidades de impulsar nuestra carrera y dar el siguiente paso son aún mayores, por lo que en los próximos años podríamos encontrarnos ante un escenario en el que sean muchos más los hispanos representando a estas regiones dentro del cine internacional.