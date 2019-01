CÓMO EL RAP ADOPTÓ AL BUEN RALPH

En cierto modo, el rap y Ralph siempre han compartido una perspectiva similar sobre el sueño americano. El hip hop como un medio para trascender las circunstancias de uno es un motivo en el núcleo de innumerables canciones, mientras que Ralph cambió su nombre de Lipschitz a Lauren, y luego construyó la compañía de moda más poderosa de los Estados Unidos.

Ambos ofrecieron pruebas de que era, en teoría, posible. Y tal vez fue solo natural que el rap, con su inclinación por la astucia y las mejores cosas de la vida, eventualmente gravitara en una marca basada en la idea misma de la aspiración estadounidense.

Nacido como hijo de inmigrantes judíos en Nueva York, Lauren lanzó su sello en 1967, inicialmente vendiendo corbatas para hombres antes de expandirse a la ropa. Una historia arquetípica de riqueza a riqueza, para cuando los equipos como los Lo Lifes habían comenzado a surgir a finales de los 80 y el hip hop había pinchado a la corriente principal, Ralph Lauren había creado un verdadero imperio.

Sin embargo, más que ropa, Lauren vendió una idea: sus prendas estaban imbuidas de la noción de riqueza, éxito y privilegio. Mientras tanto, Lo Lifes, un equipo de adictos al polo afroamericano Ralph Lauren de Brownsville de Nueva York, uno de los barrios más difíciles de Nueva York, también sintió ganas de participar en el acto. “La realidad era que no era para ellos, nunca se les había comercializado”, explicó Tom Gould, en una entrevista con Dazed el año pasado.

Gould, un cineasta, ha trabajado extensivamente con el grupo en un documental sobre ellos y su amor por Polo. “Vinieron de la capucha y vinieron de allí, vistiendo esta ropa de alta gama, aspiraban a ser algo más grande”. Querían lucir como si tuvieran dinero, como si pertenecieran con esta ropa “.

Aunque no es un grupo de rap, el hip hop fue una parte integral del estilo de vida Lo Life. Su cofundador, Thirstin Howl III, fue un rapero que a menudo elogió a Polo en sus canciones. Pero más que eso, el equipo influyó fundamentalmente en el aspecto del hip hop de principios a mediados de los 90, particularmente en Nueva York.

“Lo-Lifers ayudó a empujar a Polo y Polo Sport en una arena que necesitaba una inyección de estilo más allá de las camisas de vestir extravagantes, el inalcanzable estilo Dapper Dan y los abrigos y ropa deportiva de Starter”, escribió el guionista y aficionado al hip hop Gary Warnett en 2010. La estética del rap cambió para mejor, y eso no fue fácil “.

Se dijo que el icónico Fabolous era un afiliado de Lo Life, originalmente bajo el nombre de Fabolous Sport, pero de ninguna manera estaba solo en hacer de la etiqueta un componente clave de su estilo distintivo. En 1994, Wu-Tang Clan lanzó su video para “Can It All Be So Simple“, con el inimitable Raekwon meciendo una chaqueta de Ralph Lauren “Snow Beach” (ver más abajo).

La revista Complex más tarde lo ubicaría en el número dos en su ranking de los 50 mejores momentos de la moda en la historia del video rap. “Cuando lo mecí, se disparó. “Se convirtió en una de esas piezas”, dijo Raekwon luego sobre la pieza que, por cierto, está siendo relanzada por la marca el 25 de enero.

En última instancia, Ralph Lauren nunca se propuso atraer a su oyente promedio de rap, y la relación del hip hop con etiquetas como Lauren y Tommy Hilfiger, también de muy buen gusto, también reveló una dinámica demasiado común de la creatividad, el arte y el estilo de los negros. hombres.

Esto proporcionó el contexto para una serie de marcas de moda de propiedad negra que surgieron a mediados de los 90 como respuesta, con FUBU, un acrónimo de “For Us By Us“, que aborda este punto directamente en su nombre. Pero mientras que los rumores infundados de racismo acabaron por extinguir el sentido de Hilfiger como una marca de hip hop, a pesar de que podría decirse que abarcaba a su nueva audiencia, más de los dos, Ralph continuó prevaleciendo durante los años 90 y hasta la década de 2000.

“Ralph era aburrido antes de que lo usara”, dijo Kanye West en 2006, una referencia a su anterior predilección por los polos rosas y todas las cosas preparadas cuando apareció por primera vez en la escena en 2004 con College Dropout.

Mientras tanto, 2 Chainz entregó la línea infame: “Caballos de fuerza de caballos de fuerza, todo este Polo en Tengo mis caballos de fuerza” en Mercy en 2012, solo una en una gran cantidad de referencias al Ralph Lauren que se han hecho en los últimos años por la mayoría del hip hop.

Raperos preocupados por el estilo. De hecho, en una encuesta de GQ sobre las marcas de canciones de rap en 2015, Ralph Lauren es el único sello estadounidense que se ubica entre los diez primeros. A lo largo, la etiqueta ha seguido manteniendo relevancia.

Sin embargo, hoy en día, es mucho más probable que escuches marcas como el nombre de Off-White en las canciones que en Polo. “Flexione mis Off-Whites con Benjamin Franklin” tocó el despegue de Migos recientemente en una pista titulada Blue Cheese. En Pyrex Vision, el fundador de Off-White Virgil Abloh encontró su trampolín en el mundo del diseño de moda, imprimiendo “PYREX 23” en camisas de franela y tomando el nombre de la etiqueta de una letra de Pusha T. No ha mirado atrás desde entonces, construyendo un imperio a partir de una idea simple.

Apropiadamente, la marca de camisas de franela sobre la que imprimió esa idea fue Ralph Lauren.