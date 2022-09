¿Cómo están los 16 equipos de la NFC?

NFL Temporada 2022-23/ NFC División Este

Dallas Cowboys Temporada pasada 12-5

Dallas viene de una temporada relativamente exitosa donde dominaron la división más débil del fútbol americano. Es favorito para llevarse la División Este aunque los Eagles parece que podrán darles competencia. Entre temporadas perdieron a su WR Amari Cooper. Tendrán un calendario difícil aún así tendrán posibilidades de llegar a los playoffs esto dependerá de cómo se mueva su línea ofensiva y si logran correr el balón. Como serios contendientes al Super Bowl aún no los veo. Apenas este domingo tuvieron un inicio de temporada malo perdieron su partido contra Tampa Bay y para su mala suerte su QB Dak Prescott se fracturo el pulgar.

Philadelphia Eagles Temporada pasada 9-8

La temporada pasada los Eagles se colaron en los playoffs como Comodín pero fue solo para ser dominados por Tampa Bay. Los Eagles si hicieron entre temporadas un movimiento estratégico ahora tienen en sus filas al receptor estrella AJ Brown que va a ayudar a mejorar la ofensiva. Del lado defensivo es un equipo sólido y es por ello que hacer ruido para disputarse la división con Dallas. Lo que es un hecho es que su QB Jalen Hurts necesita mejorar la precisión en sus pases.

Washington Commanders Temporada pasada 7-10

Hace dos temporadas los Commanders parecían un equipo que iba hacia arriba pero las lesiones y el juego decepcionante de jugadores clave los descarrilaron en su temporada. Esta temporada ponen toda su esperanza el nuevo QB Carson Wentz , quien dicho sea de paso levanta dudas dada su actuación la temporada pasada en los playoffs con los Colts. Todo pinta para que Washington se vaya al sótano de esta División.

New York Giants Temporada pasada 4-13

Llegan sin grandes expectativas , su defensa mejoró ya que lograron en el draft sumar a su equipo a 2 jugadores del top 10, se trata del defensivo Kayvon Thibodeaux y al ofensivo Evan Neal . Si bien la ofensiva es terrible, las lesiones también han contribuido al mal desempeño de su RB Saquon Barkley y a su QB Daniel Jones aunque sanos realmente no son talentos de élite. Si se mantiene sano el equipo podrán lograr unas 6 victorias.

NFC División Norte

Temporada pasada 13-4

Bien se sabe que el QB Aaron Rodgers es uno de los mejores QB de todos los tiempos. Pero ahora que perdió a la estrella receptora Davante Adams será interesante ver esta temporada como se desempeña. Defensivamente es un equipo fuerte, sus fanáticos saben que es un equipo con talento en los últimos 3 años han ganado cada temporada 13 partidos. Aaron Rodgers no muestra signos de cansancio fue el MVP de la 2021 y para que GB será el ganador esta temporada nuevamente de su división.

Minnesota Vikings Temporada pasada 8-9

El año pasado no logaron llegar a los playoffs por 3era temporada consecutiva aunque hay optimismo para que lo logren esta temporada, los motivos son que la ofensiva se ve bien con el WR Justin Jefferson quien parece que tiene todo para convertirse en el top de los receptores de la NFL. En el lado defensivo el equipo mejoró con la suma Za’Darius Smith y Jordan Hicks.

Chicago Bears Temporada Pasada 6-11

Su joven QB Justin Fields tuvo una buena pretemporada, pero como todos sabemos al entrar la temporada regular la cosas no son iguales, los Bears tienen un par de problemas ofensivamente no dan la protección necesaria al QB y tampoco logran bloquear a los RB. Los Bears tienen un nuevo entrenador Matt Eberflus. Este nuevo jefe tendrá el reto de haber perdido a su arma ofensiva Allen Robinson, así como a uno de sus mejores jugadores defensivos Khalil Mack. Esta será una temporada de retos para los Bear si tienen suerte podrán ganar nuevamente 6 partidos en la temporada.

Detroit Lions Temporada pasada 3-13-1

No nos dejemos engañar por el récord de la temporada pasada. Aunque no ganaron muchos juegos , fueron un equipo competitivo en la mayor parte de sus partidos cubrieron los puntos. Hay motivos para tener optimismo con Detroit, sumaron 2 jóvenes promesas del draft el defensivo Aidan Hutchinson y el WR Jameson Williams. Lo cierto es que también si este equipo quiere avanzar necesitará que su QB Jared Goff produzca más acabo en la posición 24 como uno de los peores QB el año pasado. Creo que su entrenador Dan Campbell puede dirigir el equipo en la dirección correcta y tienen potencial para pelear por un lugar en los playoffs.

NFC División Oeste

Los Angeles Rams Temporada pasada 12-5

Fue una temporada mágica para los Rams que culminó con la victoria en el Super Bowl en su casa. Este año no será tan fácil todos los equipos buscarán retar al campeón. Sumaron a sus filas a la estrella defensiva Bobby Wagner y a su arma ofensiva Allen Robinson, a su vez perdieron a Odell Beckham Jr, Von Miller y el ofensivo Andrew Whitworth aún así son un muy buen equipo y aunque no tuvieron el mejor comienzo de temporada pueden repetir como campeones del Super Bowl.

Arizona Cardinals Temporada pasada 11-6

El año pasado la primera mitad de la temporada los Cardinals se veían como serio contendiente hacia el Super Bowl, sin embargo la 2da parte de la temporada se fueron desinflando por así decirlo su QB Kyler Murray se perdió y tuvo un juego terrible en contra de los Rams. No sabemos aún qué Arizona veremos esta temporada, seguramente pueden llegar a los playoffs aunque hay que tomar en cuenta que perdieron entre temporadas a Chandler Jones su estrella defensiva y a su receptor DeAndre Hopkins este último por una suspensión de 6 partidos que le dio la NFL por encontrar una sustancia prohibida en su organismo, acusación que él niega pero acata el castigo.

San Francisco 49ers Temporada pasada 10-7

Estos son la mayor amenaza para los Rams en esta División, San Franciso históricamente juega bien en contra de los Rams, su defensa es rápida saben mover el balón por tierra y por aire lo que los hace un muy buen equipo. Ciertamente no tienen una de las mejores ofensivas , aun así es espera que su joven QB Trey Lance se convierta en QB de elite lo que no ha logrado Jimmy G, ya veremos si Lance lleva a SF al siguiente nivel. Lo que no debemos dudar es que los 49er’s son un equipo de playoffs.

Seattle Seahawks Temporada pasada 7-10

Seattle comenzó la temporada sin su íconico QB Russell Wilson, no se espera mucho de este equipo ya que están en proceso de reconstruirse. Otro jugador que perdieron fue Bobby Wagner un líder en la defensa, su QB será Geno Smith y si no logra funcionar , entonces entrará en acción el QB Drew Lock. La pérdida de su QB realmente fue algo que no emocionó mucho a los fanáticos que no esperan tanto de Seattle esta temporada.

NFC División Sur

Tampa Bay Bucanneers Temporada pasada 13-4

Parece que Tampa ganará nuevamente el título de la División, agregaron a sus filas al receptor Julio Jones y al defensa Akiem Hicks. Si los Bucs tienen alguna debilidad quizá sea su línea ofensiva y podría ser problemática si no da la protección a un QB como Tom Brady. Tal vez no logren ganar 13 partidos como en la temporada pasada pero si son equipo que puede ser contendiente al Súper Bowl.

New Orleans Saints Temporada pasada 9-8

Hay mucho que destacar de este equipo, solo hay que preguntarle a Tom Brady , Nueva Orleans le ha dado unas buenas pálizas a Tampa en los últimos años. Este es un equipo de playoffs si se mantiene sano, la temporada pasada iban 5-2 en su récord hasta que se lastimo su QB Jameis Winston. Ofensivamente es una muy buena noticia que tienen de regreso a su receptor estrella Michael Thomas que se perdió la temporada pasada por una lesión.

Atlanta Falcons Temporada pasada 7-10

Los Falcons sorprendieron con 7 victorias el año pasado , se perdieron los playoffs por 4ta temporada consecutiva. Esta será su primera temporada sin su QB de siempre Matt Ryan desde 2008. Esta temporada entra como QB Marcus Mariota que tiene que llenar los zapatos que dejo Ryan tarea no fácil, así mismo hay optimismo por dos adiciones de jóvenes talentosos ofensivos a sus filas Kyle Pitts y Cordarrelle Patterson. Este equipo con su cambio de QB en mi opinión dieron un pequeño paso atrás dudo que tengan un temporada con tantas victorias como la temporada pasada ya que realmente no hicieron mucho por corregir sus debilidades ofensivas.

Carolina Panthers Temporada pasada 5-12

Igual que sus rivales divisionales los Falcons, los Panthers no lograron llegar a los playoffs en las últimas 4 temporadas. Carolina parece que mejoró la posición de QB al sumar a sus filas a Baker Mayfield, que tanto les ayudará ese cambio pues lo tendrá que demostrar Mayfield y sobretodo demostrar a su ex equipo los Cleveland Browns que cometieron un grave error en dejarlo ir. Carolina hizo mejoras en su línea ofensiva lo cual facilitará las cosas para su nuevo QB, seguramente este equipo tendrá más victorias que la temporada pasada, también todo dependerá si su RB Christian McCaffrey se mantiene sano.

En esta Conferencia como serios contendientes para el Super Bowl están Green Bay Packers, LA Rams, San Francisco 49ers, Tampa Bay Bucs. Como contendientes hasta los playoffs: Dallas Cowboys, New Orleans Saints, Minnesota Vikings, Philadephia Eagles y Arizona Cardinals.