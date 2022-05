Cómo ser una persona altamente intuitiva y cuáles son sus beneficios

Ser una persona intuitiva tiene varios beneficios para el cuerpo y la mente. Además de que e sposible desarrollar una gran confianza, la cual puede ayudarte a enfrentar la adversidad con una actitud más relajada y positiva. Una vez tengas bien afianzada este estilo de vida no solo confiarás más en tus capacidades para afrontar los obstáculos sino también en el curso de la vida.

Las características de alguien altamente intuitivo es que cuenta con una buena capacidad de observación, de comprensión emocional, de análisis, de crear conexiones que den a explicación a lo que va sucediendo.

¿Qué es la intuición?

Si nos vamos a una definición más estricta, la intuición puede definirse como la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Y se hace presente de manera repentina e inmediata. Se manifiesta a través de una reacción que ocurre en el individuo frente a un determinado estímulo o situación.

Hábitos para alimentar la intuición

Escucha a tu voz interna

Uno de los aspectos fundamentales para desarrollar esta habilidad es escuchar. No ignores, detente a identificar y a filtrar todos los mensajes que te llegan día a día y en cada uno de tus entornos.

Tiempo de soledad

Pasar tiempo en soledad no significa que estés triste o que sea algo malo. La sociedad nos ha impuesto un prejuicio acerca de aislarnos o de alejarnos un tiempo de la multitud. Sin embargo esta es una de las actividades que más benefician a nuestra mente, porque muchas veces necesitamos desconexión total del ambiente y de las personas como tal. Es entonces cuando podrás escucharte realmente.

Crea

Las personas creativas son altamente intuitivas y puedes complementar éste hábito tomándote un tiempo por ejemplo, para pintar o crear lo que te imagines. Es por eso que las manualidades, artesanía y obras de arte pueden llegar a ser un proceso catártico para los intuitivos y para quienes buscan relajarse.

Medita

Para activar tu intuición las prácticas de meditación van a servirte mucho. Pues vas a desbloquear tu mente y esos canales del cuerpo que evitan que conectes con tu centro. Tienes de donde elegir ya que existen disciplinas meditativas, el objetivo principal de todas ellas es reducir los niveles de estrés y modificar las emociones de la persona. Se cree que si se logra un estado profundo de relajación, se puede mejorar la salud y el bienestar de una persona.

Observa

Debido a nuestro estilo de vida en las ciudades por ejemplo, nos la pasamos corriendo y viviendo sin aterrizar en el momento. Por lo tanto no le dedicamos ni un minuto a observar lo que sucede en la vida y no nos damos cuenta de muchas cosas. Para entrenarte puedes llevar un diario y así notar las cosas extrañas que pasen. Muy pronto agudizarás tus sentidos, identificando coincidencias, conexiones sorprendentes o intuiciones precisas en tu vida diaria.

Escucha a tu cuerpo

Aquí es momento de ser todo oídos de las necesidades de tu cuerpo. Pues es muy sabio, ya que te manda señales de dolor o sensaciones extrañas como alertas para que no consumas substancias o cierta comida que puede dañarte. También puede pedirte momentos de descanso y ejercicio para que te mantengas sano y que tus órganos funcionen correctamente. Por eso nunca ignores esas señales ya que pueden salvarte de enfermedades y ayudarte a vivir mejor.

Conectar

En este punto destaca la empatía. Que es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. En pocas palabras, podría referirse también al dicho «ponte en los zapatos del otro». La próxima vez que convivas con alguien trata de poner atención y de abrir esa empatía.

Presta atención a tus sueños

Los sueños son mensajes directos del inconsciente por eso es muy recomendable que pongas gran atención. Una buena táctica es que al despertar los escribas inmediatamente y trates de recordarlos, los analizas y así entrarás en un contacto más directo a tu mente. Puede convertirse en una guía muy útil a la hora de vivir y disfrutar el presente.

Relájate

Ya está más que claro que para ser una persona con hábitos intuitivos la relajación es primordial. Por eso evita en todo los posible hacer varias cosas a la vez, estar conectado a dispositivos digitales o descuidar tu estrés y fatiga. Según investigaciones, siempre tenemos un sentido intuitivo acerca de la gente en nuestras vidas, pero no siempre estamos suficientemente despiertos para reconocer la diferencia.

No a las emociones negativas

Por último, pero no menos importante, dejar ir las emociones negativas. Precisamente el enojo, la ira, estrés y la frustración, cierran las vías de la intuición. El punto es no dejarse llevar por las emociones sino verlas como pasajeras, por eso muchas veces cuando estallamos de enojo sentimos que no somos nosotros mismos. Una alternativa para aprender a manejar ese tipo de emociones es la meditación.