NO TE PIERDAS LA RONDA DE COMODINES NFL 2020

La Semana 17 fue el último fin de semana de la NFL del 2019 no estuvo exento de muy buenos juegos y mucho drama. Uno de los mejores juegos fue el partido en el que se definiría el ganador de la NFL Este, este partido fue entre los Philapelphia Eagles vs los New York Giants, los Eagles tenían que ganar para poder seguir en los playoffs.

Por su parte los Dallas Cowboys solo esperaban que los Eagles perdieran ya que eso los mantendría en la contienda, porque ganaron su partido contra los Washington Redskins. Sin embargo las alas de los Eagles demostraron que pueden volar con una victoria 34-17 ganaron el domingo pasado la división NFC Este con un récord 9-7.

Por su parte en la NFC Oeste los 49ers de San Francisco fueron a Seattle para enfrentarse a los Seahawks, tenían que hacer todo para ganar el juego y tener a su favor una bye week y así evitar el juego de comodines. Los 49ers se anotaron una victoria más con un marcador 26-21 con esto ganaron la 1er semilla y garantizaron el juego en casa para los playoffs de la NFC.

En la AFC había 3 equipos matemáticamente vivos que aún podían lograr sobrevivir para los juegos de comodín. Los Oakland Raiders y los Pittsburgh Steelers todavía tenían un rayo de esperanza. Los que controlaban su destino eran los Tennesse Titans quienes con una victoria en Houston en contra de los Texans asegurarían su puesto en los playoffs. Los Titans no decepcionaron porque ganaron con una victoria 35-14.

Quizá el mayor shock del domingo pasado fueron los Patriots, quienes batallaron en contra de los Miami Dolphins en el Gillette Stadium, dejaron con la boca abierta a la multitud al ver a su equipo derrotado en casa con un marcador 27-24. Esta derrota de los Patriots da como resultado que los Kansas City Chiefs sean el 2do equipo en la AFC junto con los Baltimore Ravens que tendrán aparte de la bye week una semana extra de descanso.

Es así que llegamos a este próximo fin de semana rumbo a la Ronda de Comodines o Wild Card Games, con 4 partidos.

AFC Wild Card Games o Ronda de Comodines

(9-7) Tennese Titans @ New England Patriots ( 12-4) .En el Gillete Stadium, se enfrentarán el próximo sábado 4 de enero a las 7:15 pm hora CDMX.

Comparativo Mariscales de Campo: Ryan Tannehill QB de los Titans tiene 70% de efectividad en pases y tiene un radio 22/6 TD/INT desde que no está como QB Marcus Mariota. Tom Brady QB de los Patriots tiene 60% de efectividad en pases completos con un radio 24/8 TD/INT. La última vez que se enfrentaron estos equipos fue en agosto de 2019 y ganaron los Patriotas 22-17.

Los Titans en los último 10 juegos han anotado al menos 21 puntos, por su parte los Patriots ganaron solo 6 de los últimos 10 juegos , 4 de esas victorias fue contra equipos sin récord ganador ( Bengals, Jets, Cowboys , Browns ).

Los Titans son un equipo diferente desde que entró el QB Tannehill quien en cada partido saca lo mejor de la ofensiva, del otro lado de la cancha la ofensiva con Tom Brady ha batallado esta temporada con las buenas defensivas. Aun así no será un partido fácil para los Titans, New England jugará en casa y tienen el mejor entrenador de la NFL, lo que si es cierto es que parece que con la derrota en el último partido de Miami llegó el fin de una era de unos Patriots antes invencibles.

Mi predicción es que la pelota estará en manos de Brady al principio del partido, pero los Titans en el 4to cuarto se pondrán a la delantera y ganarán el juego.

(10-6) Buffalo Bills @ Houston Texans (10-6) . En el NRG Stadium, Houston TX, el sábado 4 de enero a las 3:35 pm. Este partido de entrada se ve muy cerrado, ambos equipos tienen el mismo récord y perdieron el último partido porque algunos de sus jugadores no participaron en estos últimos juegos.

Ahora el panorama cambia del lado de los Texans está de regreso su estrella y líder de la defensa JJ. Watt. La última vez que se enfrentaron fue en octubre de 2018 en este partido ganaron los Texans en Houston con un marcador 20-13.

Los Bills por su parte no han anotado más de 17 puntos en sus último cuatro juegos, por el lado de los Texans en sus últimos 2 juegos no han anotado más de 20 puntos.

QB Comparativo: DeShaun Watson QB Texans, tiene un radio 26 TD /12 INT con 67% de pases completos. Por su parte Josh Allen QB Bufallo, tiene un radio 20 TD / 9 INT con 59% de pases completos. Este será un partido entre la defensiva estelar de los Bills y la poderosa ofensiva de los Texans.

Creo que la defensiva de los Bills no dejará que Watson complete sus pases, mientras que la defensiva de los Texans no es la mejor y regala puntos la ofensiva de los Bills no asusta a nadie. Mi predicción para este juego es que ganan los Texans en un partido de baja puntuación.

NFC Wild Card Games

(11-7) Seattle Seahawks @ Philadelphia Eagles (9-7). En el Lincoln Financial Field, Philadelphia, PC, el domingo 5 de enero a las 3:40 pm. Este es el únicopartido en el que el favorito es el equipo visitante. Los Seahawks cuentan con el mejor récord como visitantes en la liga con un 7-1 en la temporada regular.

QB Comparativo: Russell Wilson QB Seahawks, completo 66% de sus pases y tiene un radio 31/5 por su parte Carson Wentz QB de los Eagles completó 64% de sus pases y tiene un radio 27/7. Ambos equipos están con muchas bajas por lesiones o descanso, los Seahawks tienen inactivos 23 jugadores los Eagles tienen 13 y 4 cuestionables para este juego incluyendo a Zach Ertz. Se enfrentaron la última vez en noviembre 2019, donde Seattle ganó un juego con un marcador muy bajo 17-9.

Seattle ha perdido 3 de los últimos 4 juegos, la última vez que ganó fue contra un equipo débil, Carolina. Los Eagles por otro lado vienen de ganar los últimos 4 juegos pero en contra de equipos débiles ( Dallas, Gigantes dos veces y Washington), quizá este sea el juego más complicado de predecir. Wilson es uno de los mejores QB y siempre sus juegos son con marcadores cerrados, aún así me inclino en mi predicción por los Eagles con una cerrada victoria.

(10-6) Minnesota Vikings @ New Orleans Saints (13-3).En el Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, LA. El domingo 5 de enero 2020 a las 12:05 pm

QB Comparativo: Kirk Cousins QB Minesota completó 69% de sus pases con un radio 26/6 TD/ INT. Por su parte Drew Brees QB Saints completó 74% de sus pases con un radio 27/4 TD / INT. La estrella de los Vikings el running back Dalvin Cook parece que estará listo para el partido luego de su lesión de hombro. En su último encuentro Minesota le ganó a los Saints en New Orleans 34-25 el 9 de agosto del 2019.

Minnesota llega a este juego con sus últimos 2 juegos perdidos en casa y ha perdido 3 de 5. Todo parece indicar que los Saints ganarán este partido con facilidad, sin embargo los Vikings intentarán frenar el juego de los Saints porque saben correr la pelota. Lo siento por los fans de los Vikings pero mi predicción es que este juego lo ganarán los Saints y lo tendrán ganado antes del medio tiempo.

