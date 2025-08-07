Concierto gratuito en la CDMX: Fermín Muguruza regresa tras polémico desalojo

La Ciudad de México se prepara para un evento musical imperdible que trasciende las notas y se convierte en un acto de resistencia cultural. El próximo 31 de agosto, el emblemático Monumento a la Revolución será el escenario de un concierto gratuito con un cartel de lujo, encabezado por el legendario músico vasco Fermín Muguruza. Este evento, que celebra sus 40 años de trayectoria, es mucho más que una simple presentación; es un grito de «Expresión libre contra la barbarie«, en respuesta al desalojo del Multiforo Alicia y a la censura en general. Una jornada que reunirá a tres generaciones de música combativa en un mismo lugar.

El concierto, programado para iniciar a las 17:00 horas, contará con la participación de la rapera mexicana Niña Dioz y la banda de rock fronterizo Tijuana No!. Para quienes siguen la música alternativa, este trío de artistas promete una fusión de sonidos que va desde el ska-punk y el reggae, hasta el hip-hop y los ritmos latinos. La iniciativa, impulsada por las autoridades de la Ciudad de México, busca reafirmar el compromiso con la libertad de expresión y la importancia de los espacios culturales como plataformas de diálogo y protesta.

Fermín Muguruza, el ícono vasco, es una figura clave en la música y el activismo político. Su carrera, iniciada con bandas influyentes como Kortatu y Negu Gorriak, fue pionera en la fusión del rock vasco con ska y dub. A lo largo de los años, su sonido ha evolucionado, incorporando elementos de hip-hop, funk y soul, y ha colaborado con figuras de talla mundial como Manu Chao. Además de su legado musical, Muguruza es un destacado director de cine documental y animado, con obras aclamadas como la serie «Next Music Station» para Al Jazeera y las películas «Black is Beltza» (2018) y «Black is Beltza II: Ainhoa» (2022).

La rapera regia Niña Dioz, por su parte, es una voz poderosa en la escena del hip-hop mexicano. Su música, cargada de conciencia social y empoderamiento femenino, la ha posicionado como una de las artistas más influyentes de su género. Ha colaborado con productores de renombre como Scoop Deville y Captain Planet. Finalmente, Tijuana No! es un pilar del ska y el rock fronterizo en México, conocido por sus letras de crítica social y su compromiso con movimientos como el zapatismo. Con clásicos como «Pobre de ti», la banda ha dejado una marca indeleble en el rock en español y su música sigue siendo tan relevante hoy como en sus inicios.

Dado que se espera una gran afluencia de público, es recomendable llegar con anticipación para asegurar un buen lugar. El concierto es gratuito y se llevará a cabo en una zona de fácil acceso a través del transporte público, como el Metro o Metrobús. Es importante ir preparado para el clima, llevar ropa y calzado cómodos, así como una botella de agua reutilizable para mantenerse hidratado. Este concierto es una oportunidad única para celebrar la música, la historia y la resistencia en un ambiente de comunidad y respeto. ¡No te lo pierdas!