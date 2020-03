REVIVE ESTOS CONCIERTOS DESDE TU CASA

Te compartimos una lista con los mejores directos que puedes encontrar en YouTube

Soda Stereo, El Último Concierto, Buenos Aires (1997)

Este es uno de los conciertos que puedes revivir desde tu casa.Fue durante esta gira que Cerati pronunció el inolvidable «Gracias totales».El show tuvo una duración de más de dos horas, que fue un recorrido por toda su discografía.

conjunto musicales musica musicos cantantes soda stereo

Meses más tarde editarían un álbum en de la gira para inmortalizar sus conciertos en Latinoamérica y en 2005 estrenaron la versión en DVD. Esta gira llevó a Soda Stereo a tocar por México, Venezuela y Chile.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Radiohead – SUE Festival,Chile (2018)

Hace dos años el quinteto de Oxford, tuvo una emblemática presentación en Chile. Thom Yorke y compañía tocaron un set bastante extenso, lo cual sorprendió al público. Algunos de los temas que se escucharon aquella noche fuero: «Street Spirit «»All I Need» «Bloom» y «Let Down».

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Bob Dylan- Live in Australia (1986)

Este es uno de los conciertos más legendarios dentro de la carrera de Bob Dylan, quien durante esa ocasión fue acompañado por Tom Petty y los Heartbreakers. Fue una presentación corta, y menos acústica de lo que Dylan acostumbraba a sus seguidores.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Lou Reed- Capitol Theatre (1984)

Este recinto fue testigo del poder que tenían vivo de muchas bandas como: The Who, Frank Zappa, The Byrds, The Rolling Stones, David Bowie y Lou Reed. Para esa presentación, el ex líder de The Vlevet Underground compartió escenario con otros grandes músicos y amigos.

The Cure- Bizarre Fest (1998)

Este show es uno de los más emblemáticos en la historia de The Cure. Su presentación en el festival Bizarre Fest,estuvo llena de complicaciones tanto a niveles técnicos como en el estado de animo de la banda.