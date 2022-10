Conferencia Oeste NHL Temporada 2022-2023 

División del Pacífico

Calgary Flames Récord anterior: 50-21-11. Llegaron a los playoffs y perdieron en Segunda Ronda contra los Oilers Jugadores que llegan: Jonathan Huberdeau, Nazem kadri, MacKenzie Weegar. Jugadores que salieron: Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau. Ningún equipo en la NHL hizo cambios tan importantes como los Flames fuera de temporada. Sus goleadores estrellas salieron del equipo Tkachuk y Gaudreau pero llegan dos estrellas al equipo Huberdeau y Kadri y además ahora cuentan con un defensa de calidad en Weegar que le dará profundidad al equipo algo que es muy bueno defensivamente. Hay interrogantes sobre cómo se adaptaron todos estos nuevos jugadores al equipo y también hay dudas en la portería con Jacob Markstrom es bueno en temporada regular pero falla en los playoffs tal cual lo vimos al perder contra los Oilers. Aún así Calgary es un fuerte candidato a la Copa Stanley este año.

Edmonton Oilers. Récord anterior: 49-27-6. Perdieron en las Semifinales contra Avalanche. Jugadores que llegan: Jack Campbell, Jugadores que se fueron: Zach Kassian. Edmonton es uno de los equipos más entretenidos en la liga tienen el mejor jugador de hockey del mundo Connor McDavid. También cuentan con muy buenos jugadores ofensivos Leon Draisaitl y Evander Kane. El punto débil del equipo es en el lado defensivo y no los solucionaron realmente fuera de la temporada. En la portería con Jack Campbell hay una ligera mejor quien llega para suplir a Mike Smith que está lesionado, su otro portero es el rookie Stuart Skinner que parece prometedor pero aún no se sabe si está listo para la NHL.

Los Angeles Kings. Récord anterior: 43-31-8. En los playoffs perdieron contra los Oilers en la Primera Ronda. Jugador que llega: Kevin Fiala, Jugador que salió: Olli Maata. Este equipo sorprendió al llegar a los playoffs la temporada pasada incluso con los Oilers se fueron a una serie de 7 partidos. No veo motivo para que no lleguen de nuevo a los playoffs, Fiala su nuevo jugador es una amenaza ofensiva y era justo lo que necesitaban. Tienen buenos centros en Anze Kopitar y Philip Danault. Será interesante ver si jugadores jóvenes como Quinton Byfield y Alex Turcotte pueden progresar y mejorar la ofensiva. Otro punto importante para que lleguen a los playoffs será que su defensa Drew Doughty se mantenga sano, ya que se perdió más de la mitad de la temporada pasada por una lesión.

San Jose Sharks. Récord temporada pasada: 32-37-13. No llegaron a los playoffs, jugadores que llegan:Evgeny Svechnikov, jugadores que salen: Brent Burns. Este equipo tuvo un récord muy decente a pesar de la falta de talento en su parrilla. Curiosamente dejaron ir al favorito de los fanáticos Brent Burns ganador en 2017 del Norris Trophy Winner ( mejor defensa). No se ve que este equipo tenga oportunidad de ser muy competitivo lo que necesitará es dar salida a veteranos defensivos y permitir la entrada de jóvenes que ayuden a su ascenso, así como está seguramente terminará entre los 5 últimos lugares de la NHL.

Seattle Kraken. Récord anterior: 27-49-6. No llegaron a los playoffs. Jugadores que llegan: Shane Wright, Andre Burakovsky, Oilver Bjorkstrand. Jugadores que salen: Victor Rask. Como era de esperarse no le fue muy bien a este equipo en su primera temporada, su Gerente General Ron Francis fuera de la temporada consiguió para el equipo a dos goleadores Burakovsky y Bjorkstrand. Consiguieron en el draft a Wright que es un centro muy dinámico y hará buena dupla con Matthew Beniers. Esta franquicia pinta para tener una mejor temporada aunque quizá todavía les falte para llegar a los playoffs, quizá puedan ganar hasta 35 partidos mejorando su récord anterior. The future

Vancouver Canucks. Récord anterior: 40-30-12. No llegaron a los playoffs. Jugadores nuevos: Ilya Mikheyev , sin salida de jugadores. Si Vancouver quiere llegar a los playoffs este año necesitan tener mejor inicio de temporada , el año pasado ganaron 8 de 25 juegos al inicio. El coach que tomo el equipo después de ese terrible inicio fue Bruce Boudreau quien ha hecho un buen trabajo con el equipo logro 32 victorias de 47 juegos. Este equipo tiene talento para competir , tienen muy buen portero en Thatcher Demko, un buen joven defensa con Quinn Hughes y buenos goleadores con JT Miller Elias Pettersson y Bo Horvat. Si se mantienen sin lesiones pueden llegar a los playoffs.

Vegas Golden Knights. Récord anterior : 43-21-8. No llegaron a playoffs. Jugadores nuevos: Phil Kessel, jugadores de salida:Max Pacioretty, Evgenii Dadonov. Los Knights se perdieron los playoffs por primera vez en la historia de la franquicia y con la parrilla de jugadores que tienen , estarán buscando llegar a como de lugar esta temporada. El mejor movimiento que hizo este equipo fue contratar a Bruce Cassidy como entrenador, quien ha tenido éxito ya como entrenador de los Bruins. El reto aquí será que Cassidy busque como lograr que llegue el equipo a los playoffs a pesar de todas las lesiones en el equipo, con Robin Lehner en la portería lesionado, Nolan Patrick el delantero lesionado y su mejor jugador Mark Stone también lesionado no podrá comenzar la temporada.

Anaheim Ducks. Récord anterior: 31-37-14. No llegaron a playoffs. Jugadores nuevos:John Klingberg, Ryan Strome, jugadores que salen: Ryan Getzlaf. Sale el capitán del equipo Getzalf porque decidió retirarse, fue un jugador icónico , un delantero que hacía de todo por su equipo sin duda su liderazgo lo extrañaran en el equipo. Este es un equipo en ascenso gracias al buen trabajo que hacen en el draft y al desarrollo de nuevos jugadores como Troy Terry, Trevor Zegras y Mason McTavish. Llega esta temporada para ayudar en la defensa John Klingberg , son un equipo de jóvenes y quizá no logren llegar a los playoffs pero es muy entretenido ver sus partidos.

División Central

Colorado Avalanche. Récord anterior: 56-19-7. Jugadores nuevos: Alexander Georgiev, Jugadores de salida: Darcy Kuemper, Nazem Kadri, Andrei Burakovsky. Estos fueron los Campeones de la Stanley Cup, de entrada perdieron a su portero estrella y 2 de sus mejores goleadores para esta temporada, aún así cuentan con más super estrellas como Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen y el defensa Cale Makar. Otros defensas Samuel Girard, Devon Toews y Bowen Byram. En la portería llegó proveniente de los Rangers, Alexander Georgiev. Si logra defender bien la portería este equipo tiene todo para ganar por 2do. Año consecutivo la Copa Stanley.

St Louis Blues . Récord anterior:49-22-11. En los playoffs perdieron en la 2da Ronda contra los Avalanche. No se incorporaron nuevos jugadores y si salieron algunos jugadores: David Perron, Ville Husso. Realmente no sumaron nuevos jugadores a su parrilla porque no los necesitan, fueron el equipo que se volvió un reto para los Colorado Avalanche en los playoffs. Con la salida de Huso quizá pierdan un poco de profundidad en la portería, pero Jordan Binnington es más que capaz de ser portero de inicio. Tienen jugadores jóvenes como Jordan Kyrou y Robert Thomas que llenaran el vació que deja David Perron. Es un equipo muy bueno que puede llegar a los playoffs sin duda.

Minnesota Wild. Récord anterior: 53-22-7. No tuvieron jugadores nuevos pero si salió del equipo Kevin Fiala. Los Wild son uno de los mejores equipos en la NHL. El año pasado fueron un éxito ganando 53 partidos en temporada regular, aunque perdieron contra los Blues en los playoffs. El portero favorito de los fanáticos Marc-Andre Fleury está de regreso en la portería y con su magia puede llevar al equipo hasta los playoffs. La super estrella goleadora Kirill Kaprizov logró 108 puntos la temporada pasada, es cierto que perdieron a un jugador ofensivo en Fiala pero quizá el rookie Marco Rossi llenará su lugar. Minnesota es un equipo interesante y será uno de los equipos que sea obstáculo para que Colorado repita como Campeón este año.

Winnipeg Jets. Récord anterior: 39-32-11. No llegaron a los playoffs. Jugadores nuevos: David Rittich, jugadores que salieron:Eric Comrie, Paul Stastny, Evgeny Svechnikov. Este es un equipo bueno y con talento no hay duda que llegarán a los playoffs. Solo necesitan ser más consistentes y mantenerse sanos. Sus mejores armas al anotar son Kyle Connor y Nikolaj Ehlers al centro los mejores son Mark Scheifle y Pieere-Luc Dubois. Connor Hellebuyck es una de las claves para el éxito del equipo ya que es uno de los mejores 5 porteros en los últimos años.

Dallas Stars . Récord anterior:46-30-6. Perdieron en la Primera Ronda de los playoffs contra los Flames. Jugadores nuevos: Mason Marchment, Jugadores de salida: John Klingberg, Alexander Radulov. La mayor preocupación de Dallas era buscar un segundo goleador aparte de Jason Robertson de tan solo 23 años logró 41 goles la temporada pasada. Perdieron a un veterano goleador en Radulov pero la llegada de Mason Marchment el X-Panther seguro ayudará. No se espera que ganen 46 partidos como el año pasado pero si podrían aspirar por un lugar en los playoffs al final cuentan con uno de los mejores porteros en la liga , Jake Oettinger.

Nashville Predators. Récord anterior: 45-30-7. Perdieron en la Primera Ronda contra los Avalanche. Jugadores nuevos: Ryan McDonagh, Nino Niederreiter, Jugadores que van de salida: David Rittich. Los Predators tuvieron una muy buena temporada , en gran parte gracias a su portero Jusse Saros y a la sólida defensa de Roman Josi y Mattias Ekholm. Nashville también cuenta con goleadores como Filip Forsberg, Ryan Johansen y Matt Duchene. Con los nuevos jugadores que se incorporaron seguro mejorará el equipo esta temporada, Nashville es un Darkhorse y se espera que llegue a los playoffs lejos.

Chicago Black Hawks. Récord anterior:28-42-12. No llegaron a los playoffs. Jugadores nuevos: Max Domi, jugadores de salida: Alex Debrincat, Kirby Dach, Dylan Strome. Chicago ya tuvo su dosis de éxito con dos jugadores estrella en su mejor momento , Jonathon Toews y Patrick Kane. Ahora solo es cuestión de tiempo para que el equipo deje ir a estos dos icónicos jugadores a cambio de talento más joven. Dejaron ir a sus 3 mejores jugadores por lo tanto se espera que tenga el peor lugar en la liga.

Arizona Coyotes. Récord anterior:25-50-7. No llegaron a los playoffs. Jugadores nuevos: Zach Kassian, Nick Bjugstad, jugadores de salida: Phil Kessel. Arizona tuvo una temporada muy difícil el año pasado esta temporada no será la excepción el equipo sigue tratando de reconstruirse. Este equipo esta a unos 3 años de poder competir realmente por un lugar en los playoffs. Aún así ya se asoman jóvenes talentos en Clayton Keller, Lawson Crouse y Nick Schmatz son buenos jugadores que pueden seguir mejorando y seguramente en este equipo se sumaran más jóvenes cada año para ser un equipo competitivo a futuro.