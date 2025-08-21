Conoce el pliego petitorio de la protesta pacífica trans por acto de transfobia en el metro de CDMX

Tras la viralización del video en el que una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) le impide el paso a una mujer trans a la zona de andenes y vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años, lx colectivx Murcielagxs Resilientes ha convocado a una entrada masiva de transfeminidades en el Metro de la CDMX. En palabras de lxs miembrxs de dicha colectiva esta acción busca visibilizar, en pleno ejercicio de sus derechos en el espacio público, la violencia estructural que padecen. Además, es un llamado atento a que la gente la gente las perciba como usuarias que necesitan y tienen derecho al espacio como mujeres que son.

En las imágenes de dicho video, grabadas por la propia afectada, se escucha la voz de la oficial argumentando: “Tú no eres mujer, eres caballero”. Ante la negativa, la usuaria le pidió una explicación. A lo que la policía reitera su postura, alegando que el área es “restringida” y no puede hacer uso de ella. Este incidente ha generado una fuerte polémica y ha puesto en el ojo del huracán a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Quienes más tarde, informaron que la uniformada sería sancionada y capacitada en materia de género.

Lxs miembrxs de lx colectivx Murcielagxs Resilientes mencionan que el impedimento del ingreso de mujeres trans a los espacios exclusivos es una situación recurrente, que aunque no siempre se viraliza, siempre duele. Reiteran que un acto que se vuelve viral, generalmente es la gota que derrama el vaso. La finalidad de esta convocatoria pacífica de entrada masiva de transfeminidades es la ⁠inclusión y la implementación de protocolos contra la discriminación.

Aseguran no tener conocimiento si la compañera que sufrió el acto de discriminación en el Metro ha recibido algún tipo de acompañamiento legal o psicológico. Sin embargo, la convocatoria a la entrada masiva de transfeminidades parte de un dolor colectivo entre la comunidad trans que ha visto vapuleados sus derechos desde siempre, hermanando la rabia y la necesidad de visibilizar sus derechos y luchar por ellos.

Aunque la convocatoria a la entrada masiva de transfeminidades ha sido muy criticada en redes sociales, también ha sido respaldada por parte de la sociedad civil. Lx colectivx Murcielagxs Resilientes afirma que los comentarios de odio y transfobia parten de la ignorancia, la desinformación y los discursos de odio que fomentan figuras públicas como Lilly Téllez o el Arqui Juve, para ganar seguidores e interacciones a través de la polémica. Pese a defender una causa desde una acción pacífica, aseguran sufrir violencia digital y verbal, incluso de amistades que no comprenden el contexto y no tienen conocimiento del tema.

Ante la viralización del llamado a la entrada masiva de transfeminidades, Lx Colectivx Murcielagxs Resilientes da a conocer su pliego petitorio frente a las situaciones de acoso y discriminación a las que se han visto sujetas en razón de identidad y expresión de género.

Pliego Petitorio de Lx Colectivx Murcielagxs Resilientes

Al Sistema de Transporte Colectivo Metro: