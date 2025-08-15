Consejo de DJs de México pide suspender la música de Natanael Cano tras presunta agresión

El pasado lunes 11 de agosto, el Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, se convirtió en el escenario de un incidente que ha sacudido las redes sociales, a la industria musical mexicana y al Consejo Mexicano de DJs. El representante de los corridos tumbados, Natanael Cano, presuntamente agredió a un DJ durante su actuación, desatando una ola de condenas y debates. El altercado, capturado en videos virales, muestra a un cantante frustrado que, en medio de problemas técnicos, confronta a su compañero en el escenario, golpea su equipo de trabajo y, supuestamente, lo agrede físicamente.

Este evento ha generado una gran polémica sobre la conducta del artista y las responsabilidades de las figuras públicas. A raíz de los videos, una de las primeras en reaccionar fue el Consejo Mexicano de DJs A.C. Esta organización emitió un comunicado contundente condenando la supuesta agresión y calificándola de «inaceptable». El Consejo identificó a Natanael Cano como el presunto agresor y pidió a sus miembros que consideraran suspender temporalmente la reproducción de sus canciones.

Esta acción es un claro llamado a la solidaridad entre los profesionales de la música y busca ejercer presión para que el cantante ofrezca una disculpa pública y repare los daños materiales ocasionados. El comunicado del Consejo Mexicano de DJs no fue el único pronunciamiento. El sello independiente Los Corridos Tumbados, cofundado por Natanael Cano, emitió un breve mensaje en redes sociales para deslindar a los organizadores del Baja Beach Fest del incidente.

El comunicado del Consejo Mexicano de DJs señala que ni el personal ni el equipo de producción del festival tuvieron participación alguna en la pelea, lo que sugiere que la confrontación fue un asunto personal entre el artista y el DJ. Sin embargo, no se pronunciaron sobre la conducta de Cano ni ofrecieron una disculpa por lo sucedido. En las redes sociales, el debate no se hizo esperar. Los videos, que muestran a un Natanael Cano visiblemente frustrado lanzando golpes y rompiendo la laptop del DJ, generaron una división de opiniones.

Mientras que muchos usuarios condenaron enérgicamente las supuestas acciones del cantante, señalando que su comportamiento era un abuso de poder, otros lo defendieron, argumentando que los problemas técnicos eran insoportables y que el artista actuó por la frustración del momento. La polémica pone en evidencia la delgada línea entre la imagen pública de un artista y su comportamiento en un entorno profesional.

Las imágenes difundidas por los asistentes al show muestran a un Natanael Cano que, tras el altercado, se burlaba del DJ y mostraba sus nudillos lastimados al público. Este gesto, interpretado por muchos como una burla, ha avivado aún más la indignación en las redes. Hasta el momento, no se ha obtenido una respuesta oficial por parte de los organizadores del festival ni de la Fiscalía de Baja California, a quienes se les ha solicitado información sobre el incidente ni una respuesta al comunicado del Consejo Mexicano de DJs.

Este evento subraya la importancia de la conducta profesional en la industria del entretenimiento. La música, en particular los corridos tumbados, ha ganado una popularidad masiva, y figuras como Natanael Cano se han convertido en referentes para millones de jóvenes. La supuesta agresión no solo daña la imagen del artista, sino que también pone en tela de juicio las dinámicas de poder en el escenario y el respeto entre colaboradores. La suspensión temporal de sus canciones, como ha sugerido el Consejo Mexicano de DJs, podría ser un precedente para que la industria musical exija un mayor nivel de profesionalismo y respeto.