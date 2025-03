Converse x Golf Wang: la nueva colaboración con Tyler The Creator

Siguiendo su legado de colaboraciones creativas, Converse y Golf Wang lanzan una nueva colección que incluye el One Star CC Slip Pro. Esta es la primera vez que ambas marcas trabajan en la silueta slip-on para skate, y el resultado es una cuidadosa exploración de texturas y tonos, con tres colores distintos que evocan las sutilezas de la naturaleza.

Con una gran admiración por el archivo de Converse, Tyler, The Creator suele sumergirse en los tesoros de la marca en busca de inspiración. El One Star CC Slip Pro toma influencias de la rica herencia de la línea One Star Converse, que se diseñó en los años 70 como un calzado de básquetbol de bajo perfil y alto rendimiento. Con el paso del tiempo, esta silueta se convirtió en un ícono del skate y la cultura urbana.

Para esta colaboración, Tyler toma la fórmula clásica del One Star y la reinventa, incorporando materiales innovadores, colores vibrantes y la irreverencia característica de Golf Wang.

«Hay tantas cosas increíbles en el archivo de Converse, luego están los clásicos, como el CC Slip. Sabía que quería conectar con esa herencia y crear algo que se sintiera tanto nostálgico como nuevo», dijo Tyler, The Creator. «Lo combiné con la sensación de estar al aire libre y conectando con la tierra«.

Las nuevas versiones de la colección

Cada par de esta colección presenta un upper de gamuza texturizada de dos tonos, cuidadosamente creado para reflejar los detalles intrincados de los paisajes que inspiran cada modelo. La versión Concrete, llamada Forget Me Not, tiene una gamuza de tono azul suave que recuerda al cielo nublado. La versión Grass, Forest Elf, cuenta con un upper de gamuza verde que evoca el suelo de un denso bosque. Mientras tanto, la iteración Dirt, Black Beauty, opta por un enfoque más oscuro, con una gamuza negra profunda que recuerda la tierra fértil.

La cinta en el borde, en color Egret y con un acabado de barniz sutil, le da un toque sofisticado a cada par, mientras que el forro, con la doble marca, muestra una imagen del paisaje que inspiró el diseño.

Golf Wang es sinónimo de la cultura skate, y el One Star CC Slip Pro está diseñado con las necesidades de los skaters, incorporando la goma de tracción Cons para un mejor contacto con la tabla y mayor agarre en las calles. El One Star CC Slip Pro también se construye sobre una base de confort y versatilidad, con un forro de espuma CX para comodidad durante todo el día. Y una combinación de estética y durabilidad que lo hace suficientemente resistente para el skate, pero lo suficientemente cómodo para el uso diario, dentro y fuera de la tabla.

La colección Converse x Golf Wang One Star CC Slip ya se encuentra disponible desde el pasado mes de enero. A través de converse.com.mx, Flagship Converse Satélite y Converse Santa Fe. Su precio es de 2 mil 499 pesos MXN y las tallas disponibles son entre 23 y 10 nacional.