Copa Mundial Femenina de Soccer 2023: clasificados y favoritos

Este jueves 20 de julio ya comenzó la Fase de Grupos de la Copa Mundial Femenina tendrá 2 sedes Australia y Nueva Zelanda.

Actualmente participan 32 equipos, divididos en 8 grupos de 4 cada uno. Los dos equipos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente fase programada para el próximo 5 de agosto. En el partido inaugural los primeros equipos son los del Grupo B, se enfrentará Nueva Zelanda contra Noruega en Auckland, el otro partido será en Australia que se enfrentará contra Irlanda en Sydney y por último Canadá enfrentará a Nigeria en Melbourne.

Los grupos están clasificados de la siguiente forma:

Grupo A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza.

Grupo B: Australia, Canadá , Nigeria e Irlanda.

Grupo C: Croacia, Japón, España y Zambia.

Grupo D: China , Dinamarca, Inglaterra y Haití.

Grupo E: Holanda, Portugal , Estados Unidos y Vietnam.

Grupo F: Brasil , Francia , Jamaica, Panamá.

Grupo G: Argentina, Italia, Sudáfrica, Suecia.

Grupo H: Colombia, Alemania, Corea del Sur y Marruecos.

Tristemente México no participa en este Mundial, no logró la clasificación en el Campeonato de la Concacaf que fue en 2022 ahí se enfrentaron en el Grupo A: Estados Unidos , Haití y Jamaica quedaron en el último lugar de su grupo, en ese campeonato se jugaban el pase para este Mundial y también para los Olímpicos de Paris 2024. La Selección Femenil solo ha participado en tres ocasiones en un Mundial Femenil en 1999 en Estados Unidos, en 2011 en Alemania y en 2015 en Canadá y de todas las ocasiones que participó no ganó un solo partido aunque sí empato en dos ocasiones. Realmente esta ausencia nos debe llevar a reflexionar qué pasa con el fútbol en nuestro país porque talento hay y es decepcionante no ver a nuestro país representado en un evento tan importante para el soccer femenil.

Algo interesante es que la FIFA ha incrementado el monto que recibirán las jugadoras por la participación en el evento aunque aún no se alcanza la igualdad de cifras que en el Campeonato Mundial Masculino la cual alcanzó en Qatar la cifra de $440 millones de dólares. En este evento se estarán repartiendo cerca de $152 millones de dólares, esto es tres veces más de lo de 2019 y 10 veces más de lo de 2015 eso representa un gran avance para el fútbol femenil. Este 2023 el equipo femenil ganador se llevará cerca de 10.5 millones.

Por último la parte interesante, quiénes son los equipos favoritos en primer lugar están los Estados Unidos 8 veces campeón de la Copa del Mundo llega con jugadoras veteranas con experiencia como Alex Morgan y Megan Rapinoe, su país es un amplio favorito pero pese a que ganó las últimas dos ediciones a la fecha ningún país ha ganado 3 Copas seguidas , ese dato es importante ya que quizá algún otro equipo les quite el Campeonato este 2023.

Le siguen en preferencias España e Inglaterra, Alemania, Australia y por último Francia. Todos los demás equipos no figuran como favoritos, pero como siempre un no favorito da la sorpresa y ahí es donde hay que poner la apuesta, será interesante ver cuál será. Los partidos serán a horas complicadas para ver de este lado del hemisferio pero valdrá la pena ver de madrugada algunas de estos partidos en los que habrá acción eso seguro.