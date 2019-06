CUARTOS DE FINAL COPA ORO 2019

El pasado sábado 15 de junio la polémica Copa Oro comenzó, mucho se comenta si vale la pena que México la juegue, si sirve de algo. Por los equipos que participan que son de la CONCACAF parece un torneo un poco flojo pero no deja de ser interesante. Si bien un rival como Cuba el pasado 15 de junio no representó mayor problema para la Selección Mexicana en un partido que terminó en 7-0, el pasado miércoles 19 de junio si pudimos ver sufrir un poco más a la Selección Mexicana que se enfrentó contra Canadá dicho partido nos sirve para ver cómo se configura esta Selección a escasos dos años del Mundial de Qatar.

Bajo la dirección de Gerardo Daniel Martino apodado El Tata pudimos ver los puntos fuertes y los débiles de los seleccionados, es evidente que en el medio campo todavía hay mucho trabajo por hacer, al igual que con la defensiva, los laterales se ven bien posicionados; México contra Canadá jugo bien a secas sin superlativos. Andrés Guardado, se lució marco su gol No. 12 en Copa de Oro y si metió dos goles pero uno de ellos fue un golazo, eso es lo que le hace falta a la Selección un jugador que motive al resto un líder y creo que Guardado ese día demostró que tiene con qué. Otros que destacaron fueron el Chaka, Uriel Antuna, Erick Gutiérrez desgraciadamente se lastimó no dudamos de su talento pero preocupa a veces la falta de actividad o minutos en campo en su equipo en Europa, quizá afecta su desempeño y por eso la lesión. Los que quizá no tuvieron su mejor participación fueron Araujo, Reyes, Dos Santos.

La Selección demostró que tiene equipo, a pesar de que no vinieron varios jugadores por diversos motivos personales y de salud como es el caso de Miguel Layún, Tecatito Corona (Porto), “Chucky” Lozano (PSV), Héctor Herrera (Porto),Carlos Vela ( LAFC) y el ahora youtuber Javier Hernández.

Falta ajustar las piezas pero el equipo sin duda ahí está, ese 3 -1 que ganaron contra Canadá fue un buen marcador, sin embargo en el partido contra Martinica el pasado 23 de junio desconcertó a más de uno, vimos una Selección con poca concentración, desarticulada quizá se confiaron y el marcador lo demostró 3-2; aunque ganaron fue un resultado sorpresivo se esperaba un marcador parecido al del partido con Cuba.

Ya en Cuartos de Final el próximo sábado 29 de junio la Selección Mexicana se enfrentará contra Costa Rica a las 20:30 pm en Houston, Texas no será un rival fácil y a esto se le debe sumar el clima cerca de 32oC y con humedad del 80%; así como los traslados constantes. Ojalá que eso no merme el desempeño de los seleccionados.

Por su parte Haití contra Canadá se enfrentarán a las 18:00 pm el sábado 29, el domingo 30 Jamaica contra Panamá a las 16:30 pm y por último ese mismo día Estados Unidos contra Curazao a las 19:00 pm.

Las Semifinales serán el martes 2 y miércoles 3 de julio. La Final el 7 de julio a las 8:00 pm

Como bien dicen si México gana la Copa de Oro gana mucho y si pierde la Copa pierde mucho.

Y la ¿Copa América? también ya en Cuartos de Final

Esta Copa comenzó el 14 de junio pasado se celebra en Brasil este 2019. Parecería que es una copa exclusiva de sudamericanos con la participación de miembros de la CONMEBOL como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile , Colombia , Ecuador, Paraguay, Perú , Uruguay , Venezuela pero no es así para sorpresa de algunos también participan Qatar y Japón.

Sin duda es un torneo con equipos más competitivos que los de la Copa Oro. Algo destacable es la situación de la Selección Argentina , pareciera que todos dependen de Leonel Messi y si bien es un crack ya no es tan joven sin duda los partidos en esta Copa expusieron que es tiempo de renovar la selección argentina. Como está sería desastroso que fuese a Qatar , así es que tienen escasos 2 años para preparase y es muy poco tiempo.

Los Cuartos de Final ya empezaron el 27 de junio Brasil contra Paraguay 19:30 pm, viernes 28 de junio Venezuela contra Argentina 14:00 pm y Colombia contra Chile 18:00 pm por último el sábado 29 de junio Uruguay contra Perú.

Las Semifinales serán el 2 y 3 de julio, el partido por el tercer lugar el 6 de julio. La final el 7 de julio a las 15:00 pm

Curiosamente la Selección de Venezuela está entre las favoritas junto a Brasil, Colombia y Uruguay la final sin duda quedará entre alguna de estas selecciones a menos que Argentina diera alguna sorpresa.

