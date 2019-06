Entre las sorpresas que veremos en el escenario están Billie Eilish, Years & Years, y Jorja Smith. Por otro lado estarán algunas bandas legendarias como es el caso de Keane, Nick Murphy, The Racounteurs, Travis, The B-52’s, Cat Power, The Voidz y Weezer.

Así que sin más ni más, ¡acá te dejamos el cartel completo del Corona Capital 2019!

Esto es lo que debes saber los boletos

La cita será nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 16 y 17 de noviembre. En cuanto a los boletos, habrá una preventa de tarjetahabientes Citibanamex el 5 y 6 de junio a través del sistema Ticketmaster, con la venta general el 7 de junio.