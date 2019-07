LA DÉCIMA EDICIÓN DEL CORONA CAPITAL SE ACERCA Y AQUÍ HACEMOS UN RECORRDIO DE LO QUE PODRÁS VER ESTE AÑO

Este año el festival Corona Capital festeja su décima edición y para conmemorar una década de su existencia contará con la presencia de artistas internacionales de la escena del rock, el indie, el dance y pop.

El Corona se ha convertido en uno de los festivales alternativos más importantes de nuestro país, y el próximo 16 y 17 de noviembre presentará su décima edición que contará con la presencia de 54 artistas que van desde el rock indie hasta llegar al pop dance, si aún no sabes bien qué artistas estarán y qué días los podrás ver aquí te hacemos un recuento de lo que te espera.

Uno de los headliners del sábado 16 de noviembre serán los neoyorquinos The Strokes, quienes después de dos años de ausencia de los escenarios, regresan a México para deleite de todos sus fans.

Weezer será otra de las bandas encargadas de dirigir el festival el día sábado, además de la banda escocesa Franz Ferdinand y el DJ Australiano especializado en indietrónica Nick Murphy anteriormente conocido como Chet Faker.

El día sábado también podrás sumergirte en el sonido de los irlandeses Two Door Cinema Club y recordar la época de los noventa con la presencia de Travis; y si eres de los que recuerda la famosa y rítmica canción de Rock Lobster, no te querrás perder a The B-52S.

Si eres de los que disfruta el folk podrás escuchar el sonido de Cat Power. Por otro lado también podrás ver a Tycho con sonidos más eléctricos.

El sábado también lo aderezarán bandas como Dirty Projectors, Poolside, Phantogram. King Princess, Miami Horror, Noah Cyrus, Alice Merton, Bruno Major, Bad Suns, ST. Lucia, Shaed, Blossoms, Mija, Sales, Phosphorescent, SWMRS, The Japanese House, Georgia, Keuning y Pip Blom.

El domingo 17 de noviembre como headliner podrás ver a Billie Eilish, quien a sus 17 años ha conseguido fama y reconocimiento internacional por sencillos como Bad Guy.

Además tocará nuevamente en el festival la banda de neoyorquina, Interpol, y se verá el regreso a los escenarios de Keane tras seis años de ausencia, además de ver el proyecto musical del australiano Flume.

Uno de las bandas más esperadas será también The Raconteurs, que es el único proyecto musical de Jack White que no ha visitado nuestro país.

El trío británico Years and years estará presente el domingo, mientras tanto estaremos deseando que el dúo Sofi Tukker interprete su canción Awoo. Por su parte la banda británica Bloc Party estará tocando su álbum debut Silent Alarm, y el líder de The Strokes, Julian Casablancas se presentará con otro de sus proyectos musicales conocido como The Voidz.

El domingo también se presentarán artistas como Broken Social Scene, Polo & Pan, Kurt Vile, Sharon Van Etten, Max, Hippie Sabotage, Elderbrook, Still Woozy, Car Seat Headrest, The Midnight, Lucy Dacus, Kero Kero Bonito, Young Bae, Snail Mail, In The Valley Below, Brutus y The Front Bottoms.

El festival se llevará a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los boletos están actualmente en la fase 4 y los puedes adquirir en la página oficial o acudiendo directamente a las taquillas.

TE PUEDE INTERESAR

CORONA CAPITAL GUADALAJARA PRESENTA: PICNIC CAPITAL

THE JESUS AND MARY CHAIN, LA REVOLUCIÓN SHOEGAZE EN CORONA CAPITAL

CORONA CAPITAL 2018 : LA CORONA IDEAL PARA LA CDMX

THE STROKES ANUNCIA NUEVO DISCO Y GIRA MUNDIAL EN 2019

ESCUCHA LO NUEVO DE INTERPOL