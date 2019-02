COURTNEY BARNETT Y SUS MENSAJES PODEROSOS EN EL PLAZA

Courtney Barnett es una de las voces más destacadas y singulares de la actualidad; como cantautora, el impacto de sus letras y de su trabajo en general ha impactado a una generación. Con numerosos premios en su natal Australia, así como nominaciones al Grammy y a los BRIT, el respeto de la prensa especializada y el cariño inigualable de sus fans, Courtney se ha convertido en una presencia global sin precedentes.

Tras haberse presentado con gran éxito en el Festival Corona Capital 2016, Courtney regresa al país para presentarse en ElPlaza Condesa el 4 de marzo de 2019. Los boletos están disponibles en el Sistema Ticketmaster, al 53-25-9000, y en taquillas del recinto.

El año pasado lanzó su álbum Lotta Sea Lice and Bottle It In (2017), un disco hermoso e introspectivo de duetos con Kurt Vile, lo que mantuvo ansiosos sus fans por el lanzamiento de su segundo disco como solista Tell Me How You Really Feel (2018).

Mientras que sus letras continúan abarcando lo poético, político y personal, Tell Me How You Really Feel revela una nueva y sorprendente economía lírica. Las canciones más nuevas de Barnett revelan innumerables capas de significado en casi todas las líneas, todo el tiempo acompañada por su guitarra y una de las mejores secciones rítmicas del rock actual. Sus cada vez más inusuales estructuras de canciones, timbres y estados de ánimo hacen alusión a la su ambición, mientras que su glorioso show en vivo ha emocionado a las audiencias en 5 continentes. Ahora, será el turno de El Plaza Condesa, para recibirla el 4 de marzo de 2019.

PRECIOS:

Pista $680 // Palco y salas $880 // Balcón $1,180

Para más información visita: www.elplaza.mx