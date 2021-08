La cantante australiana, Courtney Barnett, sorprendió a sus fans el día de ayer cuando subió a diversas plataformas de streaming la canción “I’ll Be Your Mirror”, un clásico de la banda de rock The Velvet Underground a la cual realiza un cover para el próximo disco homenaje a ellos, el cual lleva por título el nombre de la canción hoy reversionada.

I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, se estrenará el próximo 24 de septiembre, y desde hace unas semanas se ha realizado la promoción de dicho material homenaje a la agrupación que crearon Lou Reed y John Cale, pues primero apareció el track “Run Run Run” por parte de Kurt Vile & The Violators, y después Matt Berninger con la canción “I’m Waiting for the Man”.

Dicho material incluirá, aparte de los ya mencionados y Courtney Barnett, a Iggy Pop, Michael Stipe, Sharon Van Etten, Angel Olsen, Thurston Moore, St. Vincent, entre otros. Además que este será el último álbum donde trabajó el productor Hal Willner antes de su lamentable fallecimiento en abril del 2020.

La sorpresa de Barnett al lanzar su versión de “I’ll Be Your Mirror” se debe a que la intérprete de “Avant Gardener” se encuentra promocionando su disco Things Take Time, Take Time, el cual verá la luz en noviembre de este año y donde ya tuvimos los sencillos “Rae Street” y “Before You Gotta Go”.

La originaria de Sidney, Australia, tendrá una gira por los Estados Unidos y Canadá, donde presentará su reciente material, y tal vez podamos escuchar en vivo la canción que The Velvet Underground y Nico dieron a conocer en 1967, bajo el manto de Andy Warhol.

Sobre el video de “I’ll Be Your Mirror” de Courtney Barnett, se trata de un lyric video. La base musical es un tipo de interpretación acústica aunque con la voz de Barnett le da un parecido a un tema country para ir de regreso a casa tras un viaje de autodescubrimiento.

