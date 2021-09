Courtney Barnett, la cantante australiana que impactó al mundo con el tema “Kim’s Caravan”, vuelve a causar furor en la industria musical, ya que lanzó una plataforma para que sus seguidores, o cualquier persona, tenga a la mano un mixer digital para jugar con los sonidos que conforman los temas “Before You Gotta Go” y “Rae St”, los cuales pertenecen a su nuevo álbum Things Take Time, Take Time.

Stem Mixer se llama esta sección en la página oficial de Courtney, y podrás aislar instrumentos, mezclarlos con loop, quitar base musical y dejar otra de la misma canción. Todo para que te armes un DJ set con los temas del disco, que se añadirán en cuanto se vayan publicando o salga por completo Things Take Time, Take Time, lo primero que suceda.

De paso, Barnett presentó el video oficial del tema “Before You Gotta Go”, en donde la intérprete va recolectando sonidos que la propia naturaleza nos da, desde los hongos, árboles y grandes construcciones arquitectónicas como las estatuas gigantes. El audiovisual queda acorde a lo que encontramos en el mixer de su página, ya que tiene mucho en común porque irás recopilando los sonidos a tu gusto.

El video busca generar una especie de calma, ya que lo componen paisajes del bosque y playas australianas, incluso veremos unos canguros saltando de lo lindo y disfrutando de la naturaleza y la paz que transmite al combinarse con los acordes de la canción.

Things Take Time, Take Time, fue grabado a finales del año pasado y principios de este 2021 y está producido por la baterista Stella Mozgawa, a quien hemos visto en Warpaint. Es la continuación del álbum Tell Me How You Really Feel del 2018. La fecha de estreno del disco está pensada para el 12 de noviembre próximo.

Courtney Barnett es una de las mejores artistas en su género, ha ganado un par de premios como mejor artista nueva y mejor solista femenina, esto en los Grammy’s y en los Brit Awards, respectivamente. De hecho, hace poco colaboró para el disco tributo a Velvet Underground, donde interpretó el tema “I’ll Be Your Mirror”.

