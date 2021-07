La pregunta que cada día se hacen más y más personas es ¿cuándo terminará la pandemia por covid-19? La respuesta es variable, no hay fechas exactas ni establecidas, pero sí un momento específico y ese lo dictará el proceso de vacunación a nivel mundial.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia terminará cuando hayamos alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70%, y aunque podría parecer que el proceso está siendo acelerado en ciertos países, lo cierto es que para el organismo esto ha sido un despliegue demasiado lento.

“Está durando más de lo esperado. En una pandemia la velocidad es esencial. Incluso cuando la OMS declaró la pandemia, muchos países seguían esperando, perdimos un tiempo precioso”. -Hans Kluge, director de la OMS para Europa-

Sin embargo, para varios expertos, llegar al 70% u 80% de inoculados a nivel mundial no se ve cercana. El doctor William Moss, director ejecutivo del International Vaccines Access Center en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, en Baltimore, menciona que no se podrá vacunar e inmunizar al mundo entero en un año, por lo cual no se ve factible librarse del coronavirus.

Mientras que la ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 2008, la viróloga Françoise Barré-Sinoussi, aseguró categóricamente que “este 2021 no terminará, eso es seguro. Vamos a estar rodeados por este virus algunos años más, ciertamente”. Además, coincide con todos los agremiados a la OMS de que la vacunación debe acelerar su proceso en todos los países. “Debe llegar (la vacuna) a todas las personas del mundo”.

También debemos tener en cuenta que entre más se tarde la inoculación en el mundo, mayor cantidad de variantes habrá, tal vez menos mortales pero sí más infecciosas, lo cual también alarga el tiempo para regresar a una supuesta normalidad, aunque para el doctor Sergio Segarra, director del Hospital Baptist en Florida comenta algo muy cierto.“No creo que volvamos al año 2019 en el que no tendremos COVID”.

Los expertos confirman que este virus no será erradicado, pero sí se puede controlar y la humanidad deberá aprender a vivir con ella, como con la influenza. Cabe recordar que hay tres posibles resultados al combatir enfermedades infecciosas, la erradicación, eliminación y el control; y solamente la viruela ha sido catalogada como erradicada desde 1980. Las demás enfermedades hemos aprendido a vivir con ellas o mantenerlas bajo control.

En este espacio nos dimos a la tarea de preguntar a los médicos que atienden en primera línea los casos de covid-19, específicamente los de la Unidad Médico Familiar #4 del IMSS, donde los infectados se han ido incrementando en las semanas recientes. Los doctores, Margarita Márquez Montané y David Montiel Benitez, refieren que uno de los graves problemas, al menos en México, es que las medidas de salubridad se han relajado en extremo, especialmente en personas que ya han sido vacunadas, con dos o una dosis.

“La pandemia no va a terminar hasta el 2023 y eso siendo teniendo un pensamiento positivo. No pedimos que se queden en casa, sabemos que eso ya no es posible, pero sí podemos pedir a las personas que se continúen cuidando, el ser vacunados no los exime. Cubrebocas, sana distancia y lavado de manos son esenciales”.

Ambos profesionales de la salud puntualizan que tanto en el triage, como en el Modulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), han llegado a atender hasta 200 pacientes en un día, y el porcentaje de positivos a covid-19 abarca entre un 30% y 40%, lo que para ellos significa la quinta ola de contagios, aunque la información oficial refiera que apenas estamos en la tercera.

«La gente debe entender que el coronavirus en los humanos llegó para quedarse. Ojalá que el gobierno se enfoque en vacunarnos anualmente, como sucede con la influenza, puesto que sólo así se podrá mantener bajo control… Todo lo que hacemos de sana distancia, uso de cubrebocas, etc, lo debemos replicar al menos por un par de años más».

La respuesta a la pregunta inicial de esta nota sigue en el aire, no queda más que esperar que el mundo pueda vacunar lo más pronto posible a la mayor cantidad de personas, aunque otro enemigo que tiene la pandemia por covid-19 son los antivacunas y ahora, aquellos que están en contra de las actas de vacunación. Sin duda, la viróloga Françoise Barré-Sinoussi tiene razón en algo, el coronavirus es una buena lección acerca de cómo debemos prepararnos en todos los niveles de la sociedad.