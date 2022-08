Cracker Island, el próximo disco de Gorillaz contará con muchas colaboraciones

Sin duda, una de las bandas que sigue viguente en el gusto del público es Gorillaz, y aunque nos han dado música casi año con año (recordemos el EP del año pasado, Meanwhile), realmente han pasado tres años desde que lanzaron The Now Now, su último disco de estudio. Sin embargo, eso cambiará con la llegada de Craker Island.

Apenas nos recuperábamos de escuchar «New Gold», la gran colaboración entre Gorillaz, Tame Impala y Bootie Brown, cuando nos dan la noticia sobre cuándo y quiénes estarán compartiendo su talento en el próximo álbum de la banda animada, integrada por 2-D, Noodle, Murdoc y Russel.

De acuerdo al anuncio realizado, Cracker Island contará con 11 tracks, entre los que ya hemos escuchado el tema homónimo en conjunto con Thundercat, o la propia «New Gold», sin embargo, llama la atención «Possession Island» con Beck y claro, conocer cómo suena la collab de Bad Bunny con Damon Albarn en «Tormenta».

En el álbum, también encontraremos la participación de Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, The Pharcyde’s Bootie Brown. Además de contar con un bonus track que al momento no ha sido revelado.

Cracker Island estará disponible hasta el próximo 24 de febrero, aunque ya lo puedes pedir en preventa directamente en su página web oficial. Por lo mientras, Gorillaz continuará con su gira mundial por Europa, para finalizarla en el mes de octubre en tierras estadounidenses.

El maaterial musical se grabó en las ciudades de Londres y Los Ángeles a principios de este año y fue producido por Greg Kurstin, Remi Kabaka Jr. y el mismo Damon Albarn.

Además de la noticia sobre el álbum completo y fecha de salida, Gorillaz también dio a conocer el video oficial de «New Gold». El track list completo viene después del videoclip.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Gorillaz – Cracker Island:

01. Cracker Island [ft. Thundercat]

02. Oil [ft. Stevie Nicks]

03. The Tired Influencer

04. Tarantula

05. Silent Running [ft. Adeleye Omotayo]

06. New Gold [ft. Tame Impala and Bootie Brown]

07. Baby Queen

08. Tormenta [ft. Bad Bunny]

09. Skinny Ape

10. Possession Island [ft. Beck]