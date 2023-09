Cradle of Filth en México: se traslada concierto a la Carpa Velódromo

Cradle of Filth ha tenido una carrera muy prolífica desde hace tres décadas. Los quince álbumes de estudio y sus exitosas presentaciones alrededor del mundo lo han demostrado. Su sello característico producto de la fusión del black metal con elementos sinfónicos y góticos ha logrado marcar huella en la historia de la música contemporánea. Por ello, la legendaria banda vuelve a México con seis shows muy esperados a lo largo de la República Méxicana.

Es importante resaltar que debido al éxito obtenido respecto a la venta de las localidades de Cradle of Filth en la CDMX, se ha trasladado el evento del Foro Alarcón a la Carpa Velódromo con la intención de mejorar la experiencia a través de la comodidad de sus asistentes. La fecha queda exactamente igual: el 23 de septiembre y no es necesario hacer ningún trámite para hacer válida tu entrada si es que ya la adquiriste. Si compraste un pase VIP se mantendrá tu lugar privilegiado cerca del escenario.

Este magno concierto está preparado con la compañía de Dani Filth y el resto de la alineación, quienes se han preparado intensamente para brindar un extenso recorrido a través de su trayectoria, incluyendo clásicos atemporales como «Nymphetamine», «Her Ghost in the Fog» y «From the Cradle to Enslave», así como algunos temas de su último y exitoso disco ‘Existence Is Futile’.

Después de una excelente presentación en la sexta edición del México Metal Fest se dio a la tarea de continuar con su gira para promover su álbum en vivo como una extensión del fulminante «Existence is Futile» por lo que la CDMX era una parada obligada para Cradle of Filth, quienes en total, se presentaran en seis ciudades de la República Mexicana.

No te pierdas esta oportunidad de formar parte de la inigualable experiencia que significa acudir a un concierto de Cradle of Filth. No olvides que será este sábado 23 de setiembre en la Carpa Velódromo y la venta de boletos continúa a través de Superboletos.com.