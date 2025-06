Cuáles son los mejores juegos gratis para celular en 2025

Los juegos para celular continúan tomando fuerza y este 2025 no fue la excepción. Genshin Impact sigue dominando con su mundo abierto expansivo y actualizaciones constantes, mientras que Call of Duty: Mobile mantiene su corona en los shooters gracias a sus gráficos pulidos y jugabilidad competitiva. No obstante la sorpresa del año es Chronicles of Aethelgard, un RPG épico con una narrativa profunda y mecánicas innovadoras que aprovechan al máximo el hardware actual. A continuación te compartimos los mejores juegos para celular y algunos clásicos. Esas horas de transporte serán más amenas. Y en tus ratos libres podrás pasar los niveles más complicados.

Galactic Empire 2.0

Para los amantes de la estrategia, Galactic Empire 2.0 ofrece batallas intergalácticas PvP masivas. Es un juego de construcción de imperios espaciales con elementos de estrategia, gestión de recursos y combate por turnos, donde las decisiones del jugador influyen en el destino de su facción en la galaxia.

Puzzle Bloom

Bloom a Puzzle Adventure, se destaca en el género casual con su diseño artístico y «puzles» o rompecabezas relajantes pero desafiantes. La tendencia apunta a experiencias cada vez más complejas y visualmente impresionantes, acercándose a la calidad de las consolas.

Angry Birds 2

Angry Birds 2 es una franquicia de videojuegos para celular muy popular. El juego original fue lanzado el 11 de diciembre de 2009 para iOS y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. El tema central es que una bandada de pájaros de colores está furiosa porque un grupo de cerdos verdes les ha robado sus huevos. El objetivo en cada nivel es eliminar a todos los cerdos usando un resorteras para lanzar a los pájaros contra las estructuras que los protegen.

Plantas contra Zombies 2

Plants vs. Zombies 2 es un videojuego de estrategia de tipo Tower Defense (Defensa de Torres). Lanzado inicialmente para PC en 2009, pero que rápidamente se popularizó en dispositivos móviles a partir de su lanzamiento para iOS en 2010 y Android en 2011. Eres el propietario de una casa en un vecindario y debes defenderte de una horda de zombies que intentan invadir tu hogar para «comer tus cerebros». Para ello, cuentas con un arsenal de plantas con habilidades únicas.

Asphalt Legends Unite

Asphalt Legends Unite es la última entrega de la popular franquicia de juegos de carreras arcade Asphalt, desarrollada por Gameloft. Más que una secuela tradicional, se presenta como una gran actualización y una evolución de Asphalt 9: Legends, lanzada originalmente en 2018. Su estreno oficial como «Unite» se dio en 2024. Es un juego de Carreras Arcade de Alta Velocidad, mantiene la esencia de la serie Asphalt con carreras rápidas, acrobacias espectaculares (saltos, derrapes, giros), nitro (boosts de velocidad) y gráficos impresionantes.

Pokemon Trading Cart Game

Es el juego oficial actual de Pokémon Trading Card Game Pocket es una adaptación gratuita del popular juego de cartas coleccionables Pokémon (TCG). Desarrollado por Creatures Inc. y DeNA, y publicado por The Pokémon Company, el juego se lanzó oficialmente en 2024 para dispositivos iOS y Android. Además de incluir batallas, el juego pone un gran énfasis en la emoción de abrir sobres digitales y coleccionar cartas, tanto nostálgicas como exclusivas del juego. Una de las novedades son las «cartas inmersivas», que ofrecen una experiencia visual que busca sumergirte en la ilustración de la carta.