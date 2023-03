Cuándo debo tomar productos de parafarmacia

Para cuidar de nuestra salud no solo basta con tener unos hábitos de vida saludable, como la alimentación, el ejercicio y el descanso, sino que también precisamos de unos productos que ayuden a cumplir esta tarea gracias a la calidad de su composición. Es aconsejable evitar el uso de fármacos siempre que sea posible debido a la gran cantidad de químicos que lo conforman y los posibles efectos secundarios que pueden producir en pacientes con otros síntomas o bien efectos derivados de la ingesta continuada. En muchos casos bastará con productos de menor impacto para nuestro organismo.

Los productos de parafarmacia son muy variados y atienden a distintos fines que ayudan a nuestro organismo, desde el aumento de nuestras defensas, cubrir déficits de nuestra alimentación e incluso para favorecer nuestra higiene corporal. Veamos a continuación cuáles son algunos de estos productos y para qué sirven.

Compuestos que ayudan a nuestro organismo

Los productos de parafarmacia pueden ayudarte a prevenir y controlar diversas dolencias y enfermedades, desde la circulación y problemas cardiovasculares, de hipertensión, náuseas y mareos o problemas en órganos como el riñón y la vejiga hasta a actuar frente a problemas de memoria y concentración, resfriados, tos o problemas de las vías urinarias. Todos los productos los puedes encontrar en tu parafarmacia cercana.

Si padeces de problemas de tránsito intestinal, existen productos con enzimas digestivas y probióticos que ayudan a regularizar el funcionamiento habitual del sistema digestivo. Estos productos suelen ser favorables también para paliar las molestias ocasionadas por la acumulación de gases, que puedes combinar con geles preparados a partir de sílice mineral y dióxido de silicio, compuestos que se encargan de adherir las toxinas de los gases y los propios gases que son expulsados de manera natural junto al gel.

La hipertensión es un síntoma cada vez más común en personas que van cumpliendo años. Existen productos de parafarmacia cuyo compuesto es el ajo añejado, que usado en las medidas correctas puede ayudar a mantener los niveles cardiovasculares óptimos, así como ayudar a las defensas de nuestro organismo a mantenerse en estándares adecuados. Estos son algunos de los productos que puedes encontrar en la gama de productos de parafarmacia de VITAE, una de las marcas líderes en el mercado y con mejores resultados.

Sin embargo, debido a nuestra dieta y la forma que tenemos de asimilar los nutrientes podemos contar con déficits en nuestra alimentación, por lo que deberías ayudar a tu organismo a equilibrar sus necesidades a partir de la ingesta de suplementos alimenticios. Veamos algunos ejemplos.

Suplementos alimenticios

Aunque los suplementos alimenticios tienen como finalidad ajustar los niveles de ciertos nutrientes que no encontramos en nuestro organismo de manera natural o mediante la ingesta de alimentos, no han de considerarse un método para la incorporación de los mismos por cuestiones de rechazo de ciertos alimentos que no nos gusten.

Entre los nutrientes de incorporación mediante suplementos alimenticios más habituales se encuentran el magnesio, vitaminas, como la B-12 en caso de vegetarianos y veganos o la vitamina C y D comúnmente, algunos probióticos, zinc y, el nutriente más habitual el hierro, cuyos niveles pueden ser muy bajos en mujeres que se encuentran en el periodo de la menopausia.

Aunque se trate de compuestos más naturales y que no contienen compuestos que vayan a vulnerar nuestro organismo, siempre es recomendable consultar con nuestro médico de cabecera si podemos tomar estos productos, ya que la situación de cada paciente es peculiar y cuenta con una serie de indicaciones a tener en cuenta. Estos productos no han de tomarse por elección propia, ya que un exceso de ciertos nutrientes puede ser tan peligroso como el propio déficit. Suelen tomarse para regular los niveles de este nutriente en un organismo y cuando los resultados de una analítica revelan niveles adecuados, puede dejar de tomarse.

No obstante, los farmacéuticos especializados en productos de parafarmacia sabrán guiarte en un primer momento, tanto aconsejándote los productos que pueden beneficiarte como el modo de uso del mismo.