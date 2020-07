Seguro has escuchado que cuando morimos, nuestros recuerdos almacenados en el sistema nervioso, se va perdiendo lentamente. Todas las conexiones en nuestro cuerpo, se van desconectando poco a poco, una a una.

La memoria posee diferentes registros de acuerdo a los sentidos que perciben un hecho y, en consecuencia, los grados de memorización y fidelidad de un recuerdo varían en función de éstos.

Cerebro, memoria y recuerdos

Una vez que los principales órganos y sistemas del cuerpo humano dejan de funcionar, perderemos signos vitales y se nos categoriza como muertos clínicamente. Se pensaba que al dejar de respirar y tener pulso todo el cuerpo se apagaba, pero ahora se sabe que el cerebro se toma algo más de tiempo.

Es aquí, donde entra la neurociencia. Según la neurocientífica Jimo Borjigin, la muerte es un proceso que lleva tiempo. Por lo que el cerebro sigue funcionando por medio minuto más, que es justamente cuando iniciamos el viaje a la muerte total.

Aquí se tomaría también en cuenta, la infinidad de testimonios de personas con casos a los que se les denomina NDE (Experiencias cercanas a la muerte).

Los científicos han concluido que quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte tienen activos los centros visuales y memoria, por lo que pueden reconocer personas o hechos, para luego recordarlas.

La música en la memoria

Un estudio publicado en la revista especializada The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, aborda este tema. Y también explica el vínculo existente entre la música y los recuerdos, al grado de que incluso en etapas avanzada de dicha enfermedad, los pacientes identifican la música que solían escuchar en otras épocas de su vida.

Explica de igual manera, la reacción ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Se trata de un fenómeno cerebral, que últimamente se ha popularizado en las redes sociales. Y son específicamente estímulos en el cerebro, similares a los que produce la música.

De acuerdo a uno de los médicos que condujeron dicho estudio, Jeff Anderson (médico y profesor de radiología en la Universidad para la Salud de Utah, Estados Unidos). Dice que en el caso de las memorias musicales y la RSMA asociada con éstas, ciertos pacientes con Alzheimer son capaces de identificar tanto la pieza musical en cuestión como las razones por las cuales ésta les produce escalofríos o los conmueve.

Así que la próxima vez, no olvides de seleccionar con cuidado el soundtrack de tu vida. Porque será lo ultimo que revivas antes de partir de este plano.