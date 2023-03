Cuentos cortos de miedo basados en experiencias personales

El miedo es una emoción natural en los seres vivos. Se trata de un mecanismo de defensa para responder a situaciones desagradables o peligrosas. Cuando procesamos y racionalizamos el miedo, este se convierte en un sentimiento que puede venir acompañado de distintos reguladores para poder procesarlo. Así que hoy, te traemos estos cuentos cortos que quizá en sí mismos no te provoquen miedo, pero la latencia del pensamiento sobre las posibilidades de que se vuelva realidad puede causar intriga que derive que una emoción o un sentimiento.

Dentro del vasto mundo de Reddit puedes encontrar de todo. La inmensa comunidad que compone a esta plataforma es diversa y contiene a gente inusual, a veces muy talentosa, que puede exponer sus vivencias y creaciones de manera sencilla. Este es el caso de la comunidad aficionada a los cuentos de terror. Basados en experiencias personales, estos cuentos cortos traen consigo una serie de eventos paranormales que al ser inexplicables resultan más llamativos e intrigantes. No pierdas la costumbre infantil de un cuento antes de ir a dormir, aunque estos, te roben el sueño.

1.- Terror en la oscuridad

Era una noche oscura y tormentosa, el viento soplaba con fuerza y la lluvia caía sin cesar. La joven Jenna estaba sola en su casa, acurrucada en su cama tratando de dormir, pero la tormenta no la dejaba en paz. De repente, escuchó un ruido extraño proveniente del sótano. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero el ruido se hizo más fuerte y constante. Jenna decidió investigar y se dirigió al sótano.

Al bajar las escaleras, notó que la luz del sótano no funcionaba. Todo estaba oscuro y frío. De repente, una mano fría la agarró del hombro. Jenna gritó de terror y trató de soltarse, pero la mano la mantenía firme. Cuando se dio la vuelta, vio una figura oscura de pie frente a ella. No podía ver su rostro, pero sabía que no era humano. La figura empezó a acercarse lentamente a ella, mientras Jenna intentaba escapar sin éxito.

Finalmente, la figura la agarró y la arrastró hacia una habitación oscura. Jenna podía oler un olor nauseabundo y escuchar un susurro inquietante que venía de la figura. Trató de luchar, pero la figura era demasiado fuerte. En la habitación, la figura la ató a una silla y la dejó sola en la oscuridad. Jenna se dio cuenta de que había algo en la habitación con ella. Podía sentir su respiración en la nuca, pero no podía ver nada en la oscuridad.

De repente, escuchó una risa siniestra y una luz brillante iluminó la habitación. Jenna pudo ver que estaba rodeada de esqueletos humanos y objetos extraños. El olor nauseabundo se hizo más fuerte y la respiración en su nuca se volvió más pesada. Jenna comenzó a gritar y a llorar, tratando de liberarse de la silla, pero era inútil. La figura oscura apareció de nuevo y comenzó a torturarla lentamente. Jenna nunca olvidaría el dolor y el miedo que sintió en esa habitación oscura.

Finalmente, después de horas de tortura, la figura desapareció y la dejó sola en la oscuridad. Jenna logró liberarse y salir de la habitación en el sótano y pudo pedir ayuda a un vecino que encontró en la calle y llamaron a la policía, pero cuando la policía llegó e investigó el sótano, no encontraron ninguna puerta y ninguna habitación escondida en la casa de Jenna.

2.- Me han pasado cosas muy raras

Empezaré diciendo que a mí desde pequeña me han pasado cosas muy raras. Realmente todo empezó cuando me mudé a España, soy de LATAM y tuve que mudarme gracias a que mi madre se casaría con mi padrastro. Yo nunca antes había dormido sola debido a mi gran pánico a la oscuridad, si bien los intentos de mi bisabuela quedaban en eso a la fuerza tuve que dormir en una cama diferente a ella. Por suerte no en un cuarto separado.

Mi madre había colgado una de esas marionetas de madera que están sentadas en un columpio sobre mi puerta, nunca me gustó aquella marioneta por la razón de que por la noche cuando abría los ojos se empezaba a mecer. No supe cuando empezó, quizás a los meses de llegar a mi nueva casa. Me daba un pánico horrible levantar la vista y encontrar a esa cosa meciéndose sobre mi puerta como si supiera que yo en algún momento levantaría mi mirada. Intenté hacer que mi madre la quitará cosa que conseguí y después de algunos meses. Pensaréis que podría ser el viento, pero por ese tiempo era invierno y hacía demasiado frío como para abrir un solo dedo de mi ventana. Aparte como mi bisabuela aún estaba en el país y dormía en mi cuarto, ella no podía dormir si había mucha luz. Dejamos lo suficiente para que yo no muriera de miedo. Y la solución fue peor, no sé qué pasó con esa marioneta pero desapareció de mi vida aunque no las cosas raras.

Seguramente suba más de mis experiencias, se que muchos van a pensar que esto es un relato pero no sé qué esto fue tan real como mi existencia. No busco que me creas solo que me leas. Esto fue subido a otro, solo quería compartirlo con más sitios

3.- Mi hermana jugó a la ouija

La loca de mi hermana jugó a la Ouija sola en nuestra otra casa hace 8 años más o menos en abril del año 2015. Específicamente en la sala de estar, del segundo piso, yo tenía 8 años, jugó a eso, esa cosa se movió según ella, y ella se asustó horrible, caminó rápido(no corrió) hacia las escaleras para irse abajo, mientras se iba escuchó unas voces dijo ella, y salió de la casa a dar un paseo donde había mucha gente muerta de miedo, llegué del colegio, me senté a jugar en el mismo asiento donde ella jugó a eso, luego fui a ver a mi otra hermana de 16 y ella me dijo lo que mi otra hermana hizo, QUEDÉ EN SHOCK, y luego llegó mi hermana de hacer unas cosas fuera y nos quedamos los 3 juntos y de la nada escuchamos que una puerta que da a la terraza subiendo las escaleras se cerraba horrible, esa puerta era pesada y dura, ni yo la podía cerrar porque era un niño con poca fuerza, pero eso se cerró durisimo y solo estabamos los 3 en la casa, y los 3 juntos, y bueno nos pusimos a rezar, luego cagando en el baño escuchaba cómo en la habitación de al lado, cuarto de mi hermana(la que jugó) se movía su cama, se escuchaba claramente cómo se movía ese metal de su cama metálica, y cómo luego de eso se cayó un vidrio al suelo(fue uno de sus perfumes), tremendo miedo me dio, nos fuimos, mi hermana la que no jugo a eso dijo que en la madrugada vio a una mujer de vestido blanco, y bueno después eso paró un poco, de vez en cuando se escuchaban ruidos y mi hermana veía a esa mujer, después el banco embargó esa casa y nos cambiamos a otra casa, esa casa está abandonada, casi sin muebles, vacía. Lo raro es que nuestros padres nunca experimentaron esos sucesos raros, solo nosotros 3, y de hecho ningún adulto lo había experimentado, sólo los menores de 18. La verdad no recuerdo mucho de ese suceso porque era un niño.

4.-Estoy segura de que algo está en mi casa pero nadie me cree…

Me levantó desde las 5 de la madrugada para prepararme e ir a la escuela, pero he visto que alguien pasa por los pasillos. La verdad soy una persona que no teme mucho, así que hace unos días intenté hablarle, nadie me contestó; en lugar de eso se oyó que mi hermano pequeño gritó. Rápidamente me dirigí a su habitación pero lo que me sorprendió fue que él estaba dormido, no había gritado nadie. Eso me inquietó un poco.

Me fui a la cocina y lo vi pasar, una sombra negra alta y delgada.

Mi madre acostumbra a veces llevarme a la escuela y ese día se había levantado temprano para llevarme, le conté lo sucedido pero simplemente no me creyó.

Ahora no sé qué hacer, no se si es bueno o es malo Lo único que sé es que está en algún lugar de mi casa mientras escribo esto.

5.- Un gato intrigante

Hace mucho tiempo me reuní en el hogar de un amigo de la infancia, tuvimos un día divertido lleno de risas y juegos, se hizo tarde para regresar a mi casa por lo que me quedé a dormir esa noche.

Durante todo el día éramos solo él y yo ya que los padres de mi amigo estaban de viaje por temas de trabajo, estuvimos un buen rato jugando con su consola hasta que vimos que se había hecho de madrugada, nos preparamos y a mí me tocó dormir en el suelo sobre unas cobijas y almohadas justo a lado de la cama de mi amigo, por lo que podía observar por debajo de su cama.

Apagamos las luces y nos acostamos a dormir, eran más o menos las 2am, ambos nos quedamos dormidos pero después de un tiempo me levanté por alguna razón, tomé mi celular para ver la hora pero había algo extraño bajo la cama de mi amigo, alumbre con la linterna de mi celular y vi que era un gato blanco con manchas, durante todo el día no había notado la presencia de ese gato, el animal estaba viendo hacia el lado contrario de dónde yo estaba, no se movía, incluso había pensado que era una especie de escultura muy bien hecha o algo por el estilo, pero después de estar haciendo ruidos, el gato solo movió su cabeza para mirarme, su cara era bastante intrigante, parecía una cara humana.

Sus ojos brillaban por la linterna de mi celular y tuvimos contacto visual por casi 30 segundos, los cuales no puedo describir, solo me petrifique, no podía siquiera parpadear, solo podía observar esa cara tan horrible de ese gato, el cual no se movía, ni un solo músculo, hasta que por fin mi amigo despertó y me distrajo, cuando voltie la mirada hacia con mi amigo, el gato había desaparecido.

6.- Alguien o algo en la iglesia

Hace dos días, experimenté algo bastante inusual. Estaba ensayando una declamación que tenemos preparado para el viacrucis de Viernes Santo dentro de una iglesia; el emplazamiento de la parroquia la compone una capilla, la iglesia y unos salones, dispuestos en dos pisos. Era ya noche, pasadas las 9pm en ese momento, todos los integrantes estábamos atentos al ensayo, era el turno de la persona que interpretará a la Virgen María. Estábamos conscientes que en la capilla estaba el padre haciendo una congregación, y en la parte arriba de los salones de dónde nosotros lo estábamos, estaba un grupo de mujeres, en una plática. No estábamos solos, y justo a la mitad del poema que estaba ensayando la intérprete, escuchamos unos gritos, eran guturales, graves como fuesen de alguien masculino, molesto como discutiendo, pero era una voz realmente macabra, desconocida, todos los presentes en el ensayo interrumpidos la sesión para corroborar si estaba pasando algo; nadie se divisaba al alcance, ¿Qué fue lo extraño? Los gritos provenían de arriba, así que echamos un vistazo desde abajo, observando el grupo de oración que estaba arriba, no se alcanzaba a ver a ningún hombre, lo cual, se nos hizo raro. El intérprete de Jesús y yo subimos a la segunda planta, nos cercioramos de que estuviera todo en orden, y, para nuestra sorpresa, solo estaba el grupo de mujeres, concentradas en su oración, no había rastro de una persona masculina que pudiera haber hecho esa voz que todos mis compañeros y yo escuchamos, y bastante cerca de nosotros, echamos un vistazo a la calle si no se escuchaba una discusión, pero tampoco hallamos nada, recorrimos la iglesia, que estaba vacía, hasta llegar a la capilla que seguían en su congregación, ¿Entonces qué rayos fue esa voz?. Regresamos al salón, para reanudar el ensayo del diálogo de María, que es un poema. Para nuestra sorpresa, siendo testigos de que en su declaración anterior a esto, recordaba la mayor parte de su poema, ahora se encontraba bloqueada, tratando de recordar su poema, intentó dos, tres veces simplemente no podía reclamar ahora… Hasta que decidió parar, todos los presentes estábamos desconcertados, inexplicablemente se le había olvidado lo que dijo ¿Habrá sido producto del susto el motivo de su concentración? Para darle vuelta a la página de lo ocurrido, decidimos retomar, y de pronto, fue mi turno de ensayar, yo que ya tengo mi poema estudiado también ahora me trababa, se me olvidaba, minutos de diferencia de haberlo interpretado, entonces en ese momento decidimos parar dando por terminado el fin del ensayo. Salimos desconcertados de ese salón, pensando en esa voz, varios de mis compañeros se notaban tensos, asustados, y todos con una interrogante en común: ¿Qué rayos fue esa voz? Tuvo algún efecto en nosotros, eso sin duda, ¿pero fue esa voz o algo escondido a través de ella?…

7.- Pelotas

Estamos todos en una especie de teatro oscuro, bajo tierra, quizá; la atmósfera es densa, quizá por el número de asistentes, todos curiosos en sus lugares.. Yo observo desde mi lugar, mientras el presentador sube al escenario con una pelota de esponja rosa. El público lo mira y él, sin mucha introducción, comienza a jugar con la pelota, malabares. Luego de un minuto, ofrece a alguien del público subir al escenario a jugar con ella. Un hombre se para, y sin decir palabra, sube a jugar con ella. La pelota termina entre el público, por accidente, pero al momento de tocar el suelo, se convierte en dos pelotas iguales.

El público está sorprendido, incluida yo, que pienso que es un truco, pero alguien del público levanta una y la lanza de vuelta al escenario, pero al hacerlo, esta pelota vuelve a multiplicarse. El público está sorprendido, «qué clase de truco es ese?», se preguntan, algunos impactados, y otros asustados. Pero se escucha el barullo de sorpresa, ya que esta vez todos vieron cómo la pelota se multiplicó al tocar el suelo, como si fuera magia.

Un hombre toma una pelota con cuidado, examinándola, mirándola con detenimiento en busca del truco oculto, pero no parece encontrar nada, porque decide botarla, y la pelota al tocar el suelo se convierte en dos. Algunos entre el público observan esto sin poder creerlo y, viendo que el hombre sigue vivo, toman una de las ya varias pelotas en el suelo, y comienzan a botarlas, como hipnotizados por este truco. Pasan de la sorpresa a estar en una especie de trance, ya que de pronto las pelotas no solo se multiplican, sino que ahora parecen ser más grandes que las originales, como si con cada golpe contra el piso, estas crecieran más.

En mi mente nos imagino ahogándonos en ellas, pero luego de unos segundos logro levantarme, saliendo de mi propio trance, y corro hacia la salida. Me doy cuenta de que alguien más me sigue, probablemente pensó lo mismo que yo, pero al momento de salir de la habitación, siento unas manos que me jalan hacia adentro. Grito aterrorizada, y sigo intentando correr, pero esas manos me jalan tan fuerte los hombros, piernas y torso, que no hay nada que pueda hacer y pronto estoy en el piso. Ya no pienso en la otra persona, si no en mí misma, y en el sonido de fondo de las pelotas multiplicándose incesantemente mientras Intento zafarme de esas manos y, al girarme, noto que son color rosa, el mismo tono que las pelotas.

8.- Era sólo una operación

El doctor dijo esas palabras que tanto miedo me daban: «La única opción es una cirugía». Tantas historias de pacientes que mueren en la anestesia, tantos errores que se pueden cometer durante una cirugía y, además, mi miedo a las agujas y los objetos cortantes. » Es eso o no volver a caminar nunca». La respuesta era obvia, me prepararon, me hicieron un montón de preguntas y finalmente pase al quirófano. Me prometieron que no había errores, que las cirugías eran tan comunes que es básicamente imposible hacer errores. Me pusieron una máscara de oxígeno y me administraron medicamentos que hicieron que mis párpados fueran pesados. Se habían cerrado y me dijeron que sería como dormir una siesta. No lo fue. Escuché cuando el cirujano entró y escuché cuando iniciaron el tiempo fuera. Nombre del paciente: «Edgar Hernández» pero ese no era mi nombre, Procedimiento: «Trasplante de corazón de donante cadavérico». No podía moverme. No podía decirle que mi operación no tenía que ver con el corazón sino una prótesis de rodilla.

9.- Me da miedo dormir

Es algo que creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, sin embargo lo que me pasa a mí se me hace fuera de lo común, pues al dormir se me sube el muerto como se dice comúnmente , siento como empieza por agarrarme los pies y después lo tengo encima por todo mi cuerpo, las primeras veces, solo sentía que no podía moverme y se me pasaba rezando, pero ahora, siento como sacude mi cuerpo, siento como agarra mi cara de una manera como si fuera una mujer quien lo hiciera, como si me gritara en mi oído y cuando por fin logro despertarme, me duele la espalda como si se sentará encima mío solo en este punto y con dolor de cabeza. Creo que eso no es para nada normal