Cuervo Tradicional Viva Fest: ¡Gana un pase doble!

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana tenemos información sobre el desastre natural de Burning Man, la razón de Los Tigres del Norte para rechazar colaborar con Peso Pluma y la historia de los trabajadores chinos que por ahorrar tiempo, dañaron la Gran Muralla China. Además podrás ganar un pase doble para el Cuervo Tradicional Viva Fest y por si fuera poco, tenemos de invitada a Carla Rivarola.

MICRODOSIS SEMANAL

Nirvana lanzará una reedición del ‘In Utero’ con 53 canciones inéditas, por su 30 aniversario

Los integrantes de Nirvana anunciaron que planean celebrar el 30 aniversario de su último álbum ‘In Utero’, con un mega box set cuyo mayor atractivo son 53 temas inéditos. La colección remasterizada también incluye dos conciertos completos e inéditos de la gira In Utero. El álbum se reeditará en distintos formatos y estará disponible a partir del 27 de octubre.

Los formatos del aniversario estarán en lujosas cajas, una con 8 LP’s, y otra con 5 CD´s. También se lanzará una edición de lujo con 2 CD´s y una edición digital que dicen será de súper lujo. La edición del set físico de lujo incluye una serie de elementos exclusivos, como un acrílico extraíble con la icónica portada del álbum, un libro de tapa dura con 48 páginas de fotos inéditas, un fanzine de 20 páginas de diseño nuevo, una litografía del póster de la gira de Los Ángeles diseñado por el artista Coop y réplicas del móvil promocional de 1993.

Los Tigres del Norte explican por qué rechazaron colaborar con Peso Pluma

Fue en una entrevista para su canal de Youtube donde Los Tigres del Norte aseguraron que cuidan mucho el contenido de sus letras y por ello, no han considerado colaborar con Peso Pluma. Además dijeron: “Nuestra prioridad es evaluar las letras y establecer una comunicación con la audiencia. No grabamos por mero impulso ni por la cantidad de likes; somos auténticos y valoramos la verdad. Las mentiras no son lo nuestro”.

A pesar de esta declaración la agrupación no descartó la posibilidad de realizar un tema en conjunto con Peso Pluma, siempre y cuando lo que sea que hagan siga “su visión y estilo”. Recordemos que Los Tigres del Norte se caracterizan por ser muy cuidadosos al elegir con qué artista compartir escenario.

Homenajearán a Polymarchs y la cultura Energy en el Faro Aragón

Para reconocer el aporte y relevancia del High Energy y Disco en el país, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, realizarán un homenaje a la trayectoria del ingeniero Apolinar Silva de la Barrera, fundador de Polymarchs; y al ilustrador de gráfica popular Jaime Ruelas, en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Aragón el domingo 1 de octubre a partir de las 13:00 horas.

En la fiesta habrá presentaciones de DJ’s, debates y mesas de trabajo en torno al movimiento musical, además de stands para la exposición de volantes y propaganda. Polymarchs es una agrupación creada a mediados de la década de los 70 por Apolinar Silva de la Barrera, quien transformó la escena disco y atrajo a grandes audiencias juveniles, principalmente en la Ciudad de México.

Es importante recalcar, como dato cultural que este homenaje se da en el contexto de la declaratoria de los sonideros como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.

Caos, lluvia y barro: los protagonistas en la más reciente edición del Burning Man

Más de 70 mil personas quedaron atrapadas en el Festival Burning Man después de que fuertes lluvias convirtieran el Desierto Black Rock en un pantano. Y aunque algunos de los asistentes pudieron abandonar el lugar cuando las condiciones climáticas mejoraron, a otros les fue imposible marcharse porque sus vehículos quedaron atascados en el lodo.

Las inusuales tormentas llegaron al final del festival que dura 9 días y que es cuando llega la mayor cantidad de personas para ver la quema de una efigie en forma de hombre gigante de madera. La información sobre esta situación en el Burning Man, se dio principalmente en plataformas como “X” o TikTok donde comenzaron a viralizarse fotos y videos donde daban información que nos hacía pensar que el evento había terminado en una tragedia nunca antes vista.

Diferentes medios de comunicación en Estados Unidos informaron que Burning Man fue declarado una emergencia nacional, por las 70 mil personas que quedaron atrapadas en el lugar sobreviviendo a las condiciones del clima sin tener escapatoria. Sin embargo, los asistentes al festival informaron que la situación no era tan caótica como lo describieron. Si bien el lodazal estaba presente, la ayuda no dejaba de circular y los procesos para resarcir o detener el daño no paraban. Las personas que lograban salir en sus autos, llevaban a los que iban abandonando el lugar a pie.

El estudio de Basquiat, ahora de la marca de moda de Angelina Jolie, fue vandalizado

Alguien extendió una capa de pintura rosa por toda la fachada del antiguo estudio de Basquiat. Incluso la placa conmemorativa dedicada al artista fue pintada. El espacio está alquilado por la actriz Angelina Jolie, con la finalidad de utilizar el edificio de tres pisos como sede de Atelier Jolie, su nueva marca de moda. Según publicó en su cuenta de Instagram cuando rentó el edificio harían todo lo posible por respetar y honrar el legado del artista con comunidad y creatividad.

En consonancia con este sentimiento, Jolie insistió en que no quería cambiar el exterior del edificio, que estaba cubierto de graffitis que rendían homenaje al legado de Basquiat. El nuevo taller de Jolie se utilizará para exhibir el trabajo de sastres, artesanos y otros creativos, así como un taller con materiales e instalaciones gratuitos.

Como dato cultural, Basquiat arrendó la propiedad a su amigo Andy Warhol desde 1983 hasta su muerte en 1988.

NOTA FRITA

Dos personas hicieron un agujero en la Gran Muralla China

La policía china detuvo a dos personas por causar graves daños a una sección de la Gran Muralla China. Los sospechosos, identificados por sus apellidos, Zheng y Wang, son dos trabajadores de la construcción que, según la investigación policial, usaron una excavadora para abrir un gran hueco en una de las secciones de la muralla.

El incidente ocurrió el pasado 24 de agosto en el tramo llamado “32”, que forma parte de la Gran Muralla construida durante la dinastía Ming. La policía recibió una denuncia sobre el hecho y se trasladó al lugar, donde encontró evidencias de que el muro había sido destruido por maquinaria pesada.

Tras seguirles la pista, los agentes localizaron a los dos sospechosos en una localidad vecina y los llevaron a la comisaría para interrogarlos, tras lo cual confesaron haber dañado la estructura “para evitar rodearla”.

LA LISTA

Cuervo Tradicional Viva Fest: celebra a México entre amigos

Si aún no tienes plan para el aniversario de la Independencia de México Cuervo Tradicional y Yaconic te invitan a “Cuervo Tradicional Viva Fest” una fiesta llena de color, sabor, música y amor por México. Además habrá una rueda de la fortuna gigante al más puro estilo de Coachella y el line up está integrado por Reik y Kenia O, entre otros. Será este 15 de septiembre cuando las áreas verdes del Parque Bicentenario recibirán a todos los amigos que estén dispuestos a celebrar en grande el ser mexicanos.

1) Si quieres ganar boletos para el Cuervo Tradicional Viva Fest tienes que dar like a la transmisión de Factor Cultural y mencionar en los comentarios debajo del video tu opinión sobre tres temas de los que hablemos, no vale si son los tres primeros, deben ser alternados para saber que se quedaron hasta el final. Debes sacar un screenshot donde se vea que le diste like a la transmisión del video y tus opiniones.

2) Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok y YouTube. Haz un screenshot, donde se vea que nos sigues. Si no tienes alguna de estas redes sociales menciónalo en el correo.

3) Sigue a José Cuervo Tradicional en Facebook, Instagram y haz un screenshot donde se vea que los sigues.

4) Se de los primeros en enviar tus screenshots junto con tu nombre completo y el de tu acompañante (cuando termine el programa) al correo: [email protected], con el asunto: #QuieroVivaTradicional y gana uno de nuestros pases.

OJO: Correos enviados antes de que finalice el programa en vivo, sin screenshots, nombre completo o con otro asunto NO serán tomados en cuenta. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico. ¡Mucho éxito!

Recuerden revisar que cumplan bien con todos los pasos antes de enviar su correo porque si les ganan otras personas se quedan sin entrada.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

En esta emisión, nos acompaña Carla Rivarola compositora y cantante mexico-argentina que nos habló sobre lo que ha estado trabajando y sus inquietudes frente al inminente uso de Inteligencia Artificial. No te pierdas la fantástica entrevista al final de nuestro programa.