La que ha armado Jonathan Kirk, mejor conocido como DaBaby, y es que durante su presentación en el festival Rolling Loud Miami, se aventó unos comentarios que resonaron en varias latitudes, desde las personas que han sufrido VIH/SIDA hasta la comunidad LGBTIQ+, lo que provocó que artistas como Demi Lovato o Dua Lipa, con quien ha colaborado en el remix del tema “Levitating” se pronunciaran en contra del rapero.

Todo comenzó cuando DaBaby tomó el micrófono y les dijo a los presentes que encendieran la luz de sus teléfonos celulares al aire, pero la forma no fue la mejor, ni la correcta:

“Si no has venido hoy con el VIH, el SIDA o cualquiera de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te harán morir en dos o tres semanas, entonces levanta el la luz de tu teléfono. Damas, si tu vagina huele como agua ¡pon la luz de tu teléfono arriba! Amigos, si no estás chupando penes en el estacionamiento, ¡pon la luz de tu teléfono en alto!”

Tras estos comentarios, Dua Lipa inmediatamente se pronunció y publicó en su cuenta de Instagram un mensaje donde mencionó estar sorprendida y horrorizada por la actitud y comentarios de DaBaby. “Sinceramente no reconozco a la persona con la que he estado trabajando”. La intérprete de “Break My Heart” completó el mensaje afirmando que está de corazón con sus fans y que apoya en un 100% a la comunidad LGBTIQ+. “Necesitamos unirnos para luchar contra el estigma y la ignorancia relacionada con el VIH/SIDA”.

De igual manera, Demi Lovato posteó una publicación del activista Matt Bernstein donde expone que el VIH no es una enfermedad de gays. “Durante décadas, se ha asociado al hombre gay y al VIH/SIDA como excusa para perpetuar narrativas dañinas, dolorosas y falsas sobre personas queer. Las personas heterosexuales formaron el 23% de diagnósticos por VIH en EEUU en 2019. El VIH es un virus que cualquier persona puede contraer, sin importar su género, sexualidad o raza”. Hay que recordar de Lovato es una ferviente defensora de los derechos LGBTIQ+.

Miles de fans le han pedido a Dua Lipa que retire el remix de “Levitating” de toda plataforma, como una muestra de apoyo total, pero al momento de redactar esta información, el track continúa en los canales oficiales de la cantante londinense que hace poco visitó México.

DaBaby ya emitió sus disculpas

Tras toda la serie de comentarios que le llegaron al rapero hicieron que emitiera unas disculpas, aunque más parecen un regaño o intento de mandar la atención a otro tema que también ha estado generando polémica e indignación en el mundo, la violencia hacia las personas afroamericanas.

“Ya les dije que lo han digerido mal, pero no les voy a mentir que estoy impresionado. Ahora muestren esta misma cantidad de apoyo cuando un policía racista mate a uno de nuestros negros”.

Nuevamente una oleada de mensajes llamándolo homofóbico le llegaron, por lo que tuvo que poner en su Twitter que cualquier persona que haya sido afectado por el VIH/SIDA tiene derecho a estar molesto, que entiende el sentimiento pero lo que dijo en el show no tuvo la intención de ofender a nadie pero… “La comunidad LGBT… No me meto con ustedes, lo están logrando, sus asuntos son nuestros asuntos”. Parece que cada que posteaba algo sus palabras lo hundían más y más.

DaBaby mejor desvió, o eso intentó, la atención para tirarle a las marcas, redes o artistas que sacan provecho de la influencia de los raperos negros en la cultura. “Sin entenderla o tener la paciencia para lidiar con lo que viene con la posición que jugamos en nuestra cultura, guarda tu dinero la próxima vez, nosotros los negros también somos humanos”.