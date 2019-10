Existen informes que afirman que Daft Punk ha colaborado en el nuevo disco de Coldplay.

Recientemente se anunció que Coldplay lanzará dos nuevos álbumes, el primero de ellos será lanzado a finales de este año y contará con canciones más experimentales, según reportaron The Daily Stary NME. El segundo álbum que publicarán en el 2020 será un material más mainstream.

Ahora, en una reciente publicación de una página de fans italianos de Coldplay se ha compartido una lista de lo que podría ser el próximo tracklist del nuevo material discográfico de la banda británica, además de la duración de las mismas.

Al parecer este nuevo álbum se titula “Fool’s Gold”, y según la página contendrá nueve canciones.

En la lista aparece que una canción titulada Mission A.B.O.R.T., en la que aparentemente ha colaborado el dúo francés Daft Punk.

La última vez que este dúo conformado por Manuel Homen-Christo y Thomas Bangalter lanzó nuevo material fue en el 2016 cuando colaboró con el cantante The Weekend en el sencillo el sencillo I feel It Coming.

Ninguna de las do agrupaciones ha confirmado esta información, sin embargo, una cuenta de Twitter llamada ColdplayXtra publicó algo al respecto, donde dicen que grabaron juntos en Los Ángeles, California.

There's been a few signs: Recording sessions in Paris were confirmed by French media back in July

Recent appointment of Cultural Advisor: Paolo Petrocelli

Confirmed as Global Goal Live 2020 performers

99% sure band are currently recording together in LA

Things be happening 🙂 https://t.co/7qfKlOvry5

— ColdplayXtra (@coldplayxtra) October 8, 2019