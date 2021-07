DALÍ COMO SÍMBOLO DE REBELIÓN EN «LA CASA DE PAPEL»

La Casa de Papel está a punto de cerrar un ciclo con su quinta temporada, que la verdad nos tiene con el alma en un hilo. Esta famosa serie española le ha dado la vuelta al mundo convirtiéndose en un fenómeno, así que si todavía no la has visto no esperes más en ponerte al corriente con las últimas temporadas, para que también seas parte de este gran final. En ésta ocasión hablaremos del simbolismo que esta serie tan adictiva maneja específicamente con el uso de las máscaras de Dalí.

A través de las cuatro temporadas vemos como una banda organizada de ladrones planean fríamente el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cinco meses de preparación quedarán reducidos a once días para poder llevar a cabo con éxito el gran golpe. Y es justamente en la estética de los ladrones que se alberga esa figura que se ha vuelto parte de la cultura pop de la última década.

El jumpsuit rojo y la máscara

Este grupo de ladrones cuenta con nombres claves para resguardar sus identidades y está conformado por: Tokio, Lisboa, Helsinki, Berlín, Río, Denver, Nairobi, Estocolmo, Moscú, Helsinki, Bogotá, Palermo y El Profesor (líder y mente maestra del plan). Lo que los caracteriza y al mismo tiempo los diferencia de los rehenes en el asalto es su vestimenta con un jumpsuit color rojo, botas y la icónica máscara de Salvador Dalí.

La estética fue desarrollada por el creador Álex Pina, el director Jesús Colmenar y el director de fotografía Migue Amoedo. Juntos eligieron al pintor español como símbolo para hacer referencia a la cultura española.

Los jumpsuits son prendas que aunque no lo parezca tienen una historia bien interesante, en épocas pasadas su uso era exclusivo para miembros de las Fuerzas Aéreas y por trabajadores de diferentes partes del mundo. Evolucionaron como toda la ropa, y fue por allá de los años veinte que diseñadoras como Elsa Schiapparelli lo llevaron a las pasarelas. La Casa de Papel seleccionó el mono por ser muy práctico y el color rojo lo llevó simplemente a otro nivel.

El color rojo es el color de la rebelión, de la resistencia y de la lucha. A través de la historia el rojo, era el color tradicional del movimiento obrero, se asocia con las huelgas, la anarquía, la fuerza y también libertad. Y sobre todo con el color rojo de la bandera española y la historia del país.

Salvador Dalí, fue tomado como estandarte ya que el mismo pintor español fue una figura de resistencia en su tiempo. Esto hablando literalmente y metafóricamente, pues al haberse alzado como un surrealista ese movimiento era en sí una revolución, porque buscó romper las normas. Claramente no es posible imaginar a otro personaje para las caretas de los protagonistas, aunque se ha dicho en varias ocasiones que si no conseguían utilizar al pintor el plan B era el rostro de Don Quijote de la Mancha.

«Significa el espíritu que encarna a la resistencia. Creo que mucha gente se ha enganchado a ‘La Casa de Papel’ por ese sentimiento que provoca que el pez pequeño puede contra el pez grande. Para mí lo que más representa esta máscara es ese espíritu de resistencia que creo que todos deberíamos tener ante cualquier injusticia.» Álvaro Morte (El Profesor)

A partir del furor causado por La Casa de Papel, las máscaras de Dalí se colocaron como un referente, incluso está ya al nivel del personaje Anonymous que igualmente representa la rebelión. El característico vestuario de los atracadores se ha visto en manifestaciones, fiestas, movilizaciones y demás luchas sociales en contra de la opresión y corrupción que se han llevado a cabo alrededor del planeta. Es un símbolo que emociona y ha movido de tal manera a las masas que es realmente sorprendente.

Por ejemplo: a lo largo y ancho de Oriente Medio, manifestantes y artistas reclaman cambios políticos el jumpsuit de rojo y sus respectivas máscaras de Salvador Dalí. Mientras cantan Bella Ciao, el himno partisano antisfascista italiano que también es soundtrack de la serie. Y es que la resistencia ha traspasado fronteras, de igual manera ha llegado hasta los estadios de futbol, una grada de un estadio de fútbol de Arabia Saudita se cubrió con una pancarta gigante en la que aparecen personas vestidas con mono rojo y máscara de Dalí.