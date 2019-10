DAMON ALBARN PRESENTA NUEVO PROYECTO Y GIRA EN 2020

El músico británico Damon Albarn vocalista de Blur y Gorilaz presentó un nuevo proyecto musical titulado The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Se inspiró en los paisajes de Islandia, el cantante visito continuamente aquel país.

Damon Albarn anunció su primer tour por algunas ciudades europeas en mayo del 2020, donde contará con la colaboración de Paul Simonon de The Clash, Afrobeat Tony Alle y Simon Tong de The Verve. La gira de Albarn llevará ese nombre en honor a al poema Love and Memory de John Clare que tuvo gran influencia en el vocalista de Blur.

Albarn presenta una nueva faceta en su carrera musical incluyendo en The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows una gran carga de instrumentación clásica, electrónicos, coros, piano y piezas increíblemente personales. Damon compartió esta noticia a través de su cuenta de twitter.

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows by Damon Albarn, inspired by the landscapes of Iceland, will visit several cities across Europe in May next year. https://t.co/WyD66ngwwt pic.twitter.com/enM2E2SXHC — Damon Albarn (@Damonalbarn) October 2, 2019

En cada presentación de la gira The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows que ofrecerá Damon Albarn se proyectarán una serie de visuales de cineastas islandeses. El tour iniciará en Bruselas, Bélgica, el próximo 17 de mayo, Budapest, Eindhoven, Paris, León, Londres, Luxemburgo y Dublín, Irlanda, el 1 de junio del 2020.

«La tierra del sol de medianoche, Islandia es un país único, lleno de abundante belleza natural: glaciares, volcanes, aguas termales, montañas y promontorios impresionantes. Extendiéndose a través de dos continentes; es una tierra donde se encuentran las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia. Lo que puede ser más fascinante que los signos del paso del tiempo y la fragilidad de la naturaleza”. Sinopsis sobre el proyecto.

El anuncio de este proyecto es una gran noticia para los seguidores del músico británico, ya que, al terminó del último concierto de The Good, The Bad & The Queen dijo lo siguiente. «Esta es nuestra última presentación. Después de esto, poof. Terminado», ese anuncio pudo ser el fin de la banda y no precisamente que Albaran se estuviera despidiendo de la música.

