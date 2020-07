Dandy (1988), un filme basado en Candide, la sátira de Voltaire. Una obra maestra dirigida por Peter Semple se conforma de una selección de escenas aparentemente desconectadas con Nick Cave, Blixa Bargeld, Nina Hagen, Lene Lovich y Dieter Meier de Yello.

Realmente no es una historia que siga una línea o que mantenga coherencia en su narrativa.

«Un viaje flotante de ensueño, que va de Hamburgo a Berlín, Madrid, Nueva York y Toki; al río Ganges, las montañas del Himalaya y luego a Marrakech y El Cairo. Es un collage que refleja sensaciones que tratan con la religión, el blues, el arte, el estado de estar perdido … más de un asombro, un tropiezo.»

Entra actualmente dentro de la clasificación de las películas de arte, ya que su flujo continuo de imágenes y sonidos inventivos a menudo se ve interrumpido por una narración superflua e innecesaria. Abordando temas pesados de los países y continentes, como la ciencia nuclear, la violencia y la tortura.

Como debía de esperarse, hay breves afirmaciones filosóficas sobre el significado de la vida, la muerte, la relación dialéctica entre el arte y la vida.

Aunque aparentemente no tenemos algún tipo de orden, cada pieza encaja y la cinta se vuelve es extrañamente convincente. Por ejemplo, vemos a Nick Cave jugando a la ruleta rusa y lanzando armas, a Bargeld cantando «Death is a Dandy on a Horse» (de donde proviene el título de la película) , y un dueto no acompañado de Hagen y Lovitch.

Pero quien dice que tiene que llegar necesariamente a algún climax o a un final esperado, cuadrado y «normal».

A continuación el soundtrack de Dandy:

– Abwärts – New Religion

– Die Toten Hosen – Armee der Verlierer

– Yello – Le Secret Farida

– Yello – L’ Hotel

– Nick Cave & The Bad Seeds – Tupelo

– Nick Cave And The Bad Seeds-The Moon Is In The Gutter

– Nick Cave & The Bad Seeds – Stranger Than Kindness

– Abwärts – Alkohol

Mira la película completa aquí: