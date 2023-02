dani presenta «posdata»

“Más de veinte son las veces que lloré sin ninguna explicación”, canta la viguesa dani en “No te voy a mentir”, el tema que abre su segundo álbum, “Posdata”(2023, El Volcán Música). “Esa canción simboliza el principio de una etapa, a raíz de mudarme a Madrid en septiembre de 2020”, cuenta la artista.

“Dejé muchas cosas atrás: mi familia, mis amigos, una relación… En ella me desahogué: quería dejar claro que en este nuevo momento iba a hacer lo que yo quisiera, ser yo misma. Y no iba tener problema en dejar ir a quien se tuviera que marchar de mi vida”.

Este segundo disco sirve de continuación a un debut que tituló, precisamente, “Veinte” (2022, El Volcán Música). No es tanto una continuación como un vigoroso paso adelante en su carrera. En el que descubrimos a una artista mucho más ambiciosa en su propuesta musical. Además, su principal virtud como creadora, la sinceridad, permanece intacta, y se agradece.

Si su primer álbum funcionaba como un diario adolescente, este es una radiografía sentimental de sus últimos dos años y medio, en que el desamor funciona como como detonador de un empoderamiento que supone el hilo común de sus diez canciones.

Para este nuevo y segundo disco, dani vuelve acompañada de nuevo por su fiel aliado Aaron Rux como coautor y productor, siendo las única excepciones a esta regla “Nubes”, un luminoso tema tecnopop con ecos del mejor Carlos Berlanga, producida por Juan Izquierdo (“una canción muy personal, en que quise plasmar como de la ilusión que trajo consigo el inicio de una nueva etapa se puede llegar a vivir después desilusiones grandes”), y “Códigos”, cuya producción con un exquisito sabor deephouse firman InnerCut (“en la que reflejo la nostalgia que siento siempre que vuelvo a casa”).

La personal sensibilidad de la dani compositora e intérprete brilla con una solidez destacable, y el espíritu naïf que envolvía “Veinte” ha evolucionado como la propia artista. “En este disco hay muchos salseos”, afirma la creadora de “posdata”, que ha encontrado un equilibrio muy interesante entre su la melancolía y la resiliencia que chocan continuamente en sus canciones, algunas con un un refuerzo electrónico en su sonido que dan como resultado composiciones tan sorprendentes como “Una vez y nunca más”, “Drum & Bossa” o uno de los singles publicados previamente, “Ceras rosas”, muy especial para ella. “Nació del sentimiento de carencia de conexión conmigo misma”, cuenta.

“Tras un año en Madrid, me di cuenta que muchas de mis nuevas amistades en realidad no eran más que relaciones superficiales. Y me invadió un profundo sentimiento de soledad”.