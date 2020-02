DANIEL GEBHART Y LA FOTOGRAFÍA CON ANIMALES

El fotógrafo presentó en 2016 su proyecto titulado «Jumping Cats»

Daniel Gebhart es un fotógrafo que actualmente vive y trabaja en Berlín y Viena. Su trabajo ha formado parte de grandes editoriales como: Monocle, Vice, Condé Nast, Financial Times, Bloomberg, L’Officiel, Vanity Fair, revista Times.

Su formación y crecimiento profesional ha transcurrido en distintas ciudades del mundo.Trabajó en Nueva York para Magnum Photos. Después de eso logró exponer sus fotos toda Europa, Asia y Estados Unidos.

Su visión y creatividad lo han llevado a colaborar para distintas marcas Apple, Audi, BMW, dm, Mercedes-Benz, Unicredit, Samsung, EVN, BVR, Brandenburg, Austria Tourism Board, Zalando.

En otoño de 2016 Daniel Gebhart ganó gran popularidad, gracias a sus fotos de gatitos volando. Este proyecto fue llamado Jumping Cats, la serie fotográfica consistía en gatos que interrumpían de manera aérea el cuadro fotográfico.

En 2019 repetiría la foto protagonizada por animales. El proyecto fue para un calendario, cada mes era una foto donde aparecían distintos animales posando en áreas comunes del hogar.

Daniel Gebhart es fotógrafo,artista y escritor. Su primer libro The World We Live In fue muy bien recibid por la critica.

