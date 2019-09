DATOS QUE NO CONOCÍAS DE THE LAST SHADOW PUPPETS

Alex Turner y Miles Kane unieron sus talentos para crear The Last Shadow Puppets, banda que se formó en 2008. Gracias a su sonido que era característico por tener cierta influencia a Scott Walker, fue que de inmediato llamaron la atención de la critica, posicionándolos como una de las mejores propuestas del momento.

Desde que Miles Kane y Alex Turner se conocieron tuvieron buena química, misma que lograron materializar con The Age of the Understatement, álbum debut del dúo. Se separaron por cuestiones laborales, ya que cada uno de ellos tenían proyectos que les quitaban mucho tiempo y no podían ser parte del dúo. Turner colaboraba con los Arctic Monkeys.

Durante el tiempo que Kane y Turner trabajaban por separado los rumores sobre un posible regreso de The Last Shadow Puppets nunca se detuvieron, sus seguidores querían verlos en los escenarios.

Te presentamos algunos datos del dúo conformado por Alex Turner y Miles Kane que tuvieron gran éxito y son recordados por sus fans.

El músico Miles Kane decidió hacer un cover de la canción “Le Responsable” de Jacques Dutronc, realizó su versión en inglés. Kane tuvo una carrera exitosa en países como Francia y Bélgica.

Una de las cosas que distinguen a Alex Turner es su composición lírica, escribió “The Choice Of Three”, fue incluido en el Late Night Tales de Matt Helders.

El talento de Alex Turner es indiscutible, aprendió a tocar la guitarra con canciones del tercer disco de Queen Of The Stone Age, Songs For The Deaf. Josh Hommele produciría a Arctic Monkeyssu tercer álbum titulado Humbug.

El sonido de Miles Kane tenía influencia de música de los años 60`s, principalmente por compositores franceses como compositores como Serge Gainsbourg y Jacques Dutronc.

Kane es fanático de Gruff Rhys vocalista de la banda Super Furry Animals colaboró en The Colour Of The Trap produciendo algunas de las canciones, aconsejo a Kane, quien tenía temor de tocar pop.

Antes del regreso de The Last Shadow Puppets, Miles Kane participo en algunas canciones de Arctic Monkeys como en “505”, canción extraída de Favourite Worst Nightmare.

