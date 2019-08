DAVE GROHL RECUERDA LA GRABACIÓN DE LA CANCIÓN “SMELL LIKE TEEN SPIRIT”

En junio de este año se cumplieron 30 años del lanzamiento del álbum debut Bleach de Nirvana, la banda grunge que revolucionó la música en la década de los noventa; para conmemorar este hecho, el ex baterista de la banda Dave Grohl concedió una entrevista al diario The Guardian.

En la entrevista el líder de la banda Foo Fighters habló de algunos de los recuerdos más importantes a través de su paso por la agrupación.

Grohl recordó que la primera vez que escuchó a la banda se encontraba en Ámsterdam en casa de un amigo con el que se hospedaba quien tenía en su colección el disco de Nirvana, y quedó impresionado con el sonido y el caos.

Recuerda la etapa en la que audicionó para ser baterista de la agrupación y lo que sintió de tocar con Nirvana las primeras veces:

“Nirvana tocaba para 600 personas por noche. Sentí que ya estaba en la banda más grande del mundo”.

El músico también menciona que el tema Smell Like Teen Spirit le cambió la vida, fue una canción en la que los tres miembros de Nirvana tuvieron el crédito por haberla escrito, acerca de la grabación del tema menciona:

“Kurt tenía una genial comprensión de la composición de canciones en su simpleza y profundidad… Nos hablamos en la sala de ensayo con el volumen en 10 mientras estábamos tocando. Sabía cuándo se acercaba el verso porque veía el pie de Kurt acercándose a apagar el pedal de distorsión. Vigilaríamos el lenguaje corporal del otro y la canción involucrada en este crescendo, y luego explotaríamos”.

También recuerda cuál era su postura con respecto a su música y a sus presentaciones, a Cobain no le agradaba la idea de que una audiencia asistiera a sus shows solo por el famoso tema. Es una canción que había escrito debido a la apatía de su generación, por lo que elegían muy bien cuándo y dónde tocar:

“Fuimos bastante protectores con nuestra música. No agarraríamos nuestros instrumentos y comenzaríamos a cantar sin razón. No íbamos a tocar en programas que no significaban nada para nosotros. Cada vez que tocábamos era sangre y agallas”.

La canción no era transmitida por MTV durante el día, hasta que fue realmente famosa.

Reconoce lo difícil que es para él escuchar el tema You Know You´re Right, el último que grabó Kurt y relata que fue escrita durante un tiempo difícil para la banda y el vocalista; remata diciendo que lo extraña a él y a su voz y lo que piensa de aquella grabación:

“Pensaba que sonaba como si estuviera cantando el coro. Ahora lo oigo y me parece como si estuviera llorando”.

Grohl reconoce que después del suicidio de Cobain no quería formar parte de ninguna banda.

“Después de que Nirvana terminó no quería tocar música. Estaba seguro que no quería ser el baterista de alguien más. Sabía que me recordaría a Nirvana. Estoy muy orgulloso. Nirvana cambió mi vida para siempre cuando quise escapar de ella… Luego me di cuenta que hacer lo que siempre había hecho- volver a lo básico, grabarme por mi cuenta- podría reiniciar mi corazón”.

Actualmente Dave Grohl se prepara para su gira con el grupo Foo Fighters.

