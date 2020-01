«SHOCK COLLAR» EL NUEVO TEMA DE DAVE GAHAN CON HUMANIST

Dave Gahan, vocalista de la legendaria banda Depeche Mode, ha compartido su voz con Humanist.proyecto en solitario de productor y guitarrista de Rob Marshall integrante de Exit Calm.

«Shock Collar» es el primer sencillo del disco Humanist y está inspirado en la película documental The Living Room. Este filme narra la vida del cantante Gavin Clarke, quien murió en 2015 por una enfermedad respiratoria complicada por su alcoholismo.

El álbum contará con varias colaboraciones de grandes músicos entre ellos Mark Lanegan, Mark Gardner integrante de la banda Ride, John Robb,Ron Sexmith, Carl Hancock Rux, Jim Jones. El estreno del LP será el próximo 21 de febrero.

Sobre su participación en este disco Dave declaró para la revista NME, que la colaboración fue algo extraña, además compartió su admiración por la música creada por Marshall.

Después de haber tenido la suerte de hacer música con otras personas durante los últimos 40 años, siempre estoy buscando a alguien que me saque de mi zona de confort. Me hace mejor en lo que hago a largo plazo. Aprendo mucho de personas con ideas nuevas. Bueno, he robado mucho, para ser honesto.