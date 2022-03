Cuando David Bowie le dijo adiós para siempre a Ziggy Stardust

David Bowie, el Camaleón del Rock. Una estrella única e inigualable deleitó a generaciones con sus atuendos, escenificaciones y sobre todo al encarnar a personajes icónicos que rompieron la barrera del tiempo; para colocarse como referentes en la cultura pop. Bowie simplemente se dejó ser, el músico transpiraba arte y su manera de ser, de vivir, de crear y de vestir denotaban que no era un ser común.

El cantante supo mezclar a la perfección su música, el performance en escena e incluyó en todos sus momentos el gran amor que tuvo por el teatro. El showman maravilló al mundo entero y era fascinante la capacidad creativa que tuvo para presentarnos a todos aquellos personajes que jamás olvidaremos.

«Bueno, dos cosas. Una era el hecho de que no me sentía especialmente cómodo actuando como un cantante directo en el escenario. Mi interés siempre había sido una de las mejores situaciones de tipo multimedia. Me gustaba la idea de combinar el teatro, la música y todo el ambiente de crear para el escenario”,

David Bowie