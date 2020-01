DAVID BOWIE TIENE SU CICLO DE CINE EN EL FILM CLUB CAFÉ

Bowie tendrá su propio tributo en la Ciudad de México con su este ciclo de cine

El 8 de enero David Bowie hubiera cumplido 73 años, además fue también en este mes cuando el creador de Ziggy Stardust falleció hace cuatro años, por lo que estas fechas del año son muy importantes para los fanáticos.

Para conmemorar estas fechas Film Club Café ha organizado un ciclo de cine dedicado al legendario músico y estará disponible durante todo el mes de enero en la Ciudad de México.

El ciclo de cine se titula Bowie Forever and Ever y presentará algunas películas en las que participó Bowie como The Hunger Labyrinth o The Man Who Fell To Earth.

Además habrá largometrajes en los que colaboró musicalmente o que hicieron referencias al cantante como A Space Oddity de Stanley Kubrick o Basquiat de Julian Schnabel.

La mejor noticia es que las funciones son gratuitas.

Film Club Café está ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho 1695, Sótano, La florida en Ciudad Satélite.

Si tienes dudas de cómo llegar, a continuación te dejamos el mapa para que no te pierdas.

Aquí te dejamos los horarios completos del ciclo de cine que también pueden ser consultados en su página oficial.

8 de enero

David Bowie: Finding Fame a las 20:30 hrs

10 de enero

Primera: David Bowie Is a la 16:00 hrs

Segunda: David Bowie: The Last Five Years a las 13.00 hrs

Tercera: David Bowie: The Last Five Years a las 20:30 hrs

11 de enero

Labyrinth a las 15:00 hrs

Bowie 2001: A Space Oddity a las 17:00 hrs

15 de enero

The Man Who Fell To Earth a las 15:30 hrs

17 de enero

Basquiat a las 15:30 hrs

22 de enero

Just a Gigolo a las 15:30 hrs

24 de enero

Merry Christmas Mr. Lawrence a las 15:30 hrs

29 de enero

The Prestige a las 15:30 hrs

31 de enero

The Hunger a las 15:30 hrs

ADIÓS ZIGGY STARDUST