Placebo acaparó la atención de Bowie desde su sencillo «Nancy Boy»

Hace tres años Placebo compartió un video en inédito junto a David Bowie de la versión en vivo de la canción Without You I’m Nothing de 1999.

El Duque Blanco confesó a inicios de la carrera de la agrupación, que lo habían atrapado con su sencillo Nancy Boy y que esperaba verlos crecer como músicos.

Bowie los invitó a salir de gira con él para que abrieran sus conciertos, y en 1997 tocaron junto con el artista en el Madison Square Garden de Nueva York.

La versión original de Whithout You I’m Nothing aparece en el segundo álbum de estudio de la banda inglesa y fue grabada junto al creador de Ziggy Stardust en 1999.

Tiempo después Placebo interpretaría en vivo junto a Bowie esta canción, por lo que el show quedó inmortalizado en el video que la banda inglesa compartió.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Sin embargo, existe otro video igual de valioso en donde se puede apreciar el backstage de Bowie junto a Placebo antes de que subieran al escenario en Irving Plaza en Nueva York.

En el video se puede observar el ensayo entre el legendario músico y Brian Molko en un ambiente relajado.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

En algún momento el intérprete de Heroes señaló que había disfrutado ver la evolución musical de aquellos muchachos que cautivaron su interés hacia 1997.

De aquella colaboración nos quedan las pruebas para poderlo disfrutar una y otra vez a pesar de la partida del gran David Bowie.

