SALDRÁN A LA LUZ TEMAS INÉDITOS DE DAVID BOWIE

El equipo de David Bowie anunció la salida de dos discos con versiones inéditas

David Bowie estaría cumpliendo hoy 73 años, para recordarlo se ha anunciado la salida de dos discos, con temas inéditos.La noticia se dio a conocer desde el sitio oficial del artista.

“The Man Who Sold the World” es el primer sencillo del Ep titulado Is It Any Wonder?, el cual está formado por seis canciones. Los temas saldrán semanalmente a partir del 17 de enero y solo estará disponible para plataformas digitales.

El Ep incluye versiones con arreglos un poco extraños y experimentales. Además hay algunas canciones grabas en vivo,tal es el caso de “The Man Who Sold the World” que pertenece a la sesión grabada por la BBC por motivo del cumpleaños número 50 del músico.

También se anunció la salida de un vinilo llamado CHANGESNOWBOWI, el cual incluye las canciones que David Bowie grabó en directo en el Looking Glass Studios de la BBC. El vinilo tendrá nueve canciones y saldrá a la venta el próximo 18 de abril de 2020 para celebrar el Record Store Day. Te dejamos la lista de canciones

Tracklist David Bowie – CHANGESNOWBOWIE

1. ‘The Man Who Sold The World’

2. ‘The Supermen’

3. ‘Andy Warhol’

4. ‘Repetition’

5. ‘Lady Stardust’

6. ‘White Light/White Heat’

7. ‘Shopping For Girls’

8. ‘Quicksand’

9. ‘Aladdin Sane’

