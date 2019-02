MIRA EL DEBUT TELEVISIVO DE ZIGGY STARDUST

Uno de los alter-egos más famosos de David Bowie es Ziggy Stardust. Aquel fascinante hombre espacial debutó en la televisión británica en 1972. Concretamente, su actuación sucedió en el show Lift Off with Ayshea; justo un mes antes de su aclamada perfomance en Top Of The Pops.

No obstante, tal grabación se creía perdida puesto que la estación del programa no almacenaba sus transmisiones en esa época. Por suerte, un espectador de la presentación registró el breve recital y poco tiempo atrás fue hallada tal cinta.

Según informa NME, ese material audiovisual será restaurado e incluido en el documental David Bowie: Finding Fame. La aludida cinta es la tercera entrega de los especiales producidos por la BBC y dirigidos por Francis Whately. Sus anteriores piezas fueron Five Years, presentada en 2013 y The Last Five Years, publicada en 2017.

En un conversación con Radiotimes, Whately comentó sobre la importancia del video del debut de Bowie como Ziggy:

“Para los fanáticos, es algo así como un Santo Grial”.

La fecha de estreno de David Bowie: Finding Fame, está prevista para el próximo mes, aunque todavía no se reveló la hora ni el día exactos de su emisión.

