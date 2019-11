DAVID FINCHER PREPARA UNA SERIE DEL CLÁSICO CHINATOWN PARA NETFLIX

David Fincher producirá una nueva serie que servirá como precuela del clásico Chinatown dirigido por Roman Polanski y estrenada en 1974.

La plataforma por streaming Netflix apostará por esta historia de la mano del aclamado director, y contará con la colaboración del guionista original de la película, Robert Towne, según informa Deadline.

Chinatown obtuvo 11 nominaciones a los premios Oscar ganando la categoría de Mejor Guion Original para Robert Towne. La cinta fue protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway.

La historia original relataba la historia de J.J. Gittes un detective privado que debe investigar el amorío de un personaje destacado, sin embargo, todo se complica cuando el investigado es asesinado y comienzan a salir a la luz secretos e intereses personales.

Por su parte la serie se centrará en J.J. Gittes en los inicios de su carrera y narrará la manera en que llegó a convertirse en detective privado en Los Ángeles y el asenso en su trabajo.

Fincher escribirá el guion piloto junto con Towne aunque hasta el momento no se han revelado más detalles de la producción por lo que se desconoce si el cineasta dirigirá algunos capítulos.

Se espera que esta serie supere la secuela realizada en 1990 titulada The Two Jakes, la cual no fue muy bien recibida.

No es la primera vez que David Fincher y Netflix trabajan juntos, el cineasta fue productor ejecutivo de la primera temporada de House of Cards, además de estrenar las series Mindhunter o Love, Death & Robots como productor.

Adicionalmente se estrenará otra de las colaboraciones de Netflix y Fincher, se trata de la cinta Mank que es un biopic acerca del guionista de Ciudadano Kane, Herman Mankiewicz, quien será interpretado por Gary Oldman y contará con la participación de Lily Collins y Amanda Seyfried.

TE PUEDE INTERESAR:

A VEINTE AÑOS DE SE7EN: WHAT´S IN THE BOX?

ESCENAS DE PELÍCULAS INSPIRADAS EN EL ARTE

“LOVE, DEATH AND ROBOTS” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA

LOVE, DEATH ROBOTS: CUANDO EL SCI-FI TRANSGREDE AL INF

WHITE NOISE. LOS VIDEOS DE DAVID BOWIE