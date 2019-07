DAVID GILMOUR SUBASTÓ GUITARRAS DE SU COLECCIÓN

David Gilmour, DE Pink Floyd, subastó algunas de sus guitarras en cifras récord

David Gilmour ha anunciado que saca a subasta más de 120 guitarras de su colección personal. esta colección incluye muchas de las famosas guitaras que ha usado a lo largo de los años tanto con Pink Floyd como en solitario.

El instrumentista británico, vocalista y compositor de la banda Pink Floyd, está comprometido con la lucha contra el cambio climático y donó más de 21 millones de dólares a la causa.

Cerca de 120 instrumentos y artículos personales de Gilmour fueron subastados en Nueva York. Entre los objetos se encontraba su icónica Black Strat de 1969, con la que grabó los álbumes The dark side of the moon (1973), Wish you were here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979).

De acuerdo con la página oficial del músico, la guitarra, que ya es la más cara de la historia, con un precio de poco más de 3.9 millones, estableció un récord mundial de subasta para cualquier guitarra.

La guitarra acústica Martin D-35 Nazareth de 1969, identificada como la favorita de Gilmour y que utilizó como base para sus composiciones acústicas desde 1971, fue valuada entre $10 mil y $20 mil dólares, la pieza terminó por venderse por poco mas de $1 millón de dólares.

El registro más alto hasta antes de esta era la D-35 de Eric Clapton que se vendió en una subasta en 2004 por casi $800 mil dólares.

En el lote también se encontraba su Stratocaster blanca de 1954 con número de serie 0001, misma que utilizó en la grabación de Another brick in the wall (Part 2). La pieza se vendió en más de 1.8 millones.

La guitarra de acero Jedson utilizada en el tema «Shine on you crazy diamond» se vendió por $300 mil dólares, una Strat de 1966 recaudó $423 mil dólares cuando se estimaba obtener por ella un máximo de $15 mil dólares.

Todo lo recaudado se destinará a una organización sin fines de lucro “que utiliza la ley para proteger a las personas y al planeta. Así como a abogados y expertos en medio ambiente que luchan contra el cambio climático y para proteger la naturaleza y el medio ambiente”.

