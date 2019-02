DAVID GILMOUR SUBASTARÁ 120 GUITARRAS DE SU COLECCIÓN

David Gilmour es uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, que ha conseguido tornar emblemáticos sus solos y también sus guitarras. Ahora, alguna de esas guitarras puede ser tuya. Será en junio en las oficinas de Christie’s en Nueva York que se rematarán 120 guitarras pertenecientes al ex Pink Floyd.

Entre ellas estarán la Black Strat, la Fender Stratocaster de 1969 que utilizó para la grabación de hits como “Money”, “Shine On You Crazy Diamond” y “Comfortably Numb”. El precio de esta guitarra oscilará entre los 100.000 (1, 908, 115 mxn) y los 150.000 dólares (2, 862, 172.50 mxn).

También estarán disponible para el remate la Stratocaster con el número de serie 0001, con la que grabó “Another Brick In The Wall (Parts Two and Three)” la guitarra de doce cuerdas que da el sonido único de “Wish You Were Here”, y la Ovation que utilizó en la interpretación “Comfortably Numb”. Además de la Gibson Les Paul de 1955, con la que grabó el emblemático solo de “Another Brick in the Wall (Part Two)”, que costará entre 30.000 (572, 434.50 mxn) y 50.000 dólares (954, 057.50 mxn).

A pesar de que el músico de 72 años tiene una colección cargada de afecto e historia del rock ha decidido subastarlas y reunir ese dinero para su fundación solidaria.

“El dinero será destinado a combatir el hambre, ayudar a los sin techo y la gente desplazada alrededor del mundo. Vamos a trabajar para hacerlo de la mejor forma, y con el mayor equilibrio, para hacer que este dinero haga la mayor cantidad de bien en el planeta como sea posible”.

Si bien el remate será en junio en Nueva York, la guitarras estarán exhibidas desde el 27 al 31 de marzo en el Christie’s de Londres.

En diálogo con Rolling Stone, Gilmour agregó:

“Estas guitarras fueron muy buenas conmigo. Son mis amigas. Me dieron mucha música. Creo que es hora de que salgan a servir a otra persona. Ya tuve mi tiempo con ellas. Y por supuesto el dinero que reúnan va a hacer cosas muy buenas en el mundo, y esa es mi intención”.

No sólo que los instrumentos en subasta son grandes guitarras, sino que contienen en sí una pila de historias y canciones emblemáticas:

“No quería ser demasiado viejo y tener un montón de guitarras sin hacer nada. Y francamente, muchas de ellas son guitarras que no tengo tiempo para tocarlas lo suficiente. Le van a dar alegría a otra gente.”

