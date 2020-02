“True Love’s Flame” y “Dancin’ in The World Of Love ya están disponibles en plataformas digitales

Escucha las canciones que David Lynch hizo para el cortometraje titulado What did Jack do?. Ambos temas cuenta con la participación de Jack Cruz y forman parte del EP titulado The Flame of Love.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Las melodías están hechas bajo el concepto musical de los años cincuentas y las letras son una declaración de romanticismo para los amores imposibles o platónicos tal y como cuenta la historia del cortometraje. Están editadas bajo la compañía discográfica Sacred Bones Records, además cuentan con la colaboración del músico Dean Hurley.

Las canciones son atmósferas sonoras que crean una sincronía perfecta con el todo lo que acontece en What did Jack do? el cual fue estrenado el pasado 20 de enero a través de Netflix.

David Lynch y la música

David Lynch ha demostrado su gusto por la música en cada uno de sus trabajos cinematográficos. Una de sus filmes más reconocidos es Blue Velvet, la cual está basada en la canción de Bobby Vinton. Mientras que en las temporadas de Twin Peaks el director ha decidido invitar a varias bandas para colaborar en la banda sonor. Ejemplo de esto es Moby, quien creo nos acordes para el tema central de Twin Peaks

TE PUEDE INTERESAR

WHAT DID JACK DO?, EL NUEVO CORTOMETRAJE DE DAVID LYNCH

MIRA CINCO CORTOMETRAJES DE JAN-LUC GODARD

EL DOCUMENTAL DONDE ESTÁN [email protected] MÁS CREATIVOS: BOWIE, LYNCH, TARANTINO, BJORK

MIRA ONLINE LOS 5 CORTOMETRAJES ANIMADOS NOMINADOS AL ÓSCAR

PULSOS Y COORDENADAS: LA PROGRAMACIÓN DEDICADA AL DOCUMENTAL MEXICANO