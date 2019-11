DAVID LYNCH PRESENTA EXPOSICIÓN DE ARTE EN NUEVA YORK

David Lynch no solo ha explorado su creatividad en la industria cinematográfica, también ha incursionado en otras disciplinas artísticas siendo productor de música electrónica, fotógrafo, actor y pintor.

Recientemente el director inauguró una exposición de arte con tintes surrealistas titulada Squeaky Files in the Mud que se presentará en Sperone Westwater de Nueva York.

La exhibición presentará pinturas, acuarelas, obras en papel, esculturas de lámparas, muebles, entre otros objetos, utiliza técnicas mixtas.

A través de la muestra, Lynch busca expresar la parte aterradora del mundo, dejando ver la parte surrealista de su mente.

En diversas piezas se encuentra un personaje llamado Billy; en una de ellas Billy Sings the Tune for the Death Row Shuffle (2018) se puede observar a Mickey Mouse decapitado.

En una entrevista para Artnet news, la galerista de la exposición Angela Westwater declaró que el cineasta siempre ha actuado con “una práctica transdisciplinaria indagando debajo de la superficie estadounidense. Busca lo normal en lo anormal”.

“Dado el clima cultural y político que vivimos, donde el escepticismo ha aumentado, creo que su trabajo es particularmente relevante y resonante hoy en día.”

Westwater añadió que la obra quiere mostrar el surrealismo en el que vivimos refiriéndose más en concreto a las tensiones políticas.

La carrera de Lynch incluye cinco décadas; en el campo de las artes visuales se remonta a finales de los años 60 cuando realizó sus estudios en Pennsylvania Academy of Fine Arts en Filadelfia y preparó su primera pintura en movimiento.

Lynch es reconocido por ser el creador de películas como Blue Velvet o Mulholland Drive, además de la serie Twin Peaks.

La exhibición se inauguró el 1 de noviembre y se podrá visitar hasta el 21 de diciembre del 2019.

