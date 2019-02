LA IMPORTANCIA DE LOS DEAD KENNEDYS

¿Quién mierda son los tales Dead Kennedys que se presentarán en el Festival Domination ?

Bueno antes que nada si estás acostumbrado a ver la música rock desde una perspectiva histórica, es decir, como un proceso continuo de transformación y contaminación de varios géneros y estilos, puede ser que te interese saber que la parábola de los Dead Kennedys representa la etapa final del proceso de mutación del punk en hardcore.

In God We Trust Inc. es considerado como unos de los álbumes mas importantes de un género que, junto con las obras contemporáneas de Minor Threat y Black Flag, estaba recogiendo la herencia más feroz del punk. Son justamente Black Flag y Minor Threat, junto con muchos otros nombres de la escena hardcore como TSOL y MDC, que le deben mucho al grupo Jello Biafra.

De hecho, los Dead Kennedys, aunque debutaron en el disco en 1980, ya estaban activos en San Francisco desde 1978, mientras que al año siguiente publicaron su primer sencillo “Califonia Uber Alles”. En cierto sentido, los Dead Kennedys eran la prueba de que el punk había madurado y que el hardcore que había nacido no era más que una nueva ola punk más violenta y consciente.

Eric Boucher, fundador de la banda cambió su nombre a Jello Biafra, tomando prestada la marca registrada de una jalea dulce (Jell-O) y el nombre de una región separatista de Nigeria (Biafra), el guitarrista East Bay Ray, el bajista. Klaus Flouride y el baterista Carlos Cardona, que pronto fue reemplazado por Bruce Slesinger.

Biafra era una especie de agitador político, famoso en San Francisco por ser nombrado alcalde en 1979, con un programa electoral pseudo-anarquista, obteniendo el cuarto lugar de cada diez candidatos.

Al año siguiente vio la luz Fresh Fruit For Rotting Vegetables, un álbum en el que, de hecho, hay mucha política, aunque afortunadamente las letras nunca expiran en propaganda simplista o moralismo inocuo. Nunca fueron políticamente correctos

El comienzo de “Kill The Poor” distorsiona los estilos de cierto pop-rock británico: es como nuclearizar a los Beatles o los Kinks basados ​​en ácidos. La sección rítmica acelera abruptamente:

“I don’t need your way of life

I can’t stand your attitudes

I can do without your strife

I don’t need this fucking world”

Gritó Biafra en el próximo “Forward To Death”: más que una canción, un imperio deflagrante de un minuto y veinte segundos.

“When Ya Get Drafted” es el póster estético de rock propuesto por Dead Kennedys: hay ironía , ferocidad y el sentido de lo macabro (notable en las armonías parpadeantes delineadas por East Bay Ray).

Las piezas más complejas son, sin duda, “Chemical Warfare” (danza beligerante furiosa, interrumpida por un vals desorganizado), “Ill In The End” (una pieza tan distorsionada, caracterizada por repentinas involuciones rítmicas y armónicas, que casi se deconstruyen ) y el mantra atómico de “Drug Me”.

Y, finalmente, están las dos obras maestras del álbum: “California Über Alles” y “Holyday In Cambodia”.

“Holyday In Cambodia” es una especie de viaje punk-psicodélico cuya ruta se remonta a la guitarra de East Bay Ray, que dilata la atmósfera por riffs líquidos prolongados, y por la interpretación de Biafra, que alcanza picos de cinismo, la histeria y el delirio al proponer a las universidades y a los niños “fifis” de “buenas familias” unas vacaciones “agradables” en Camboya, en medio de la guerra civil y los exterminios sistemáticos operados por el dictador de la guerrilla Pol Pot.

En 1981, los Dead Kennedys regresaron con un nuevo material, In God We Trust, Inc. Las canciones que simbolizan el paso hacia el hardcore son la clásica “Nazi Punk Fuck Off!” y “Religious Vomit”, que es un ataque a todas las religiones, acusadas para atraer a los creyentes prometiéndoles la eternidad a cambio de dinero “gratis por una tarifa”, obviamente.

En este sentido, la portada del disco fue concebida por el propio Biafra y realizada por Winston Smith y muestra la imagen de un Cristo crucificado en una cruz hecha de invitaciones.

Pero esta vez, para evitar problemas de distribución y evitar cualquier tipo de censura, Biafra decidió fundar su propio sello, Alternative Tentacles, que no solo produjo In God We Trust, Inc. y los posteriores álbumes de Dead Kennedys, sino que también apoyó a otros bandas emergentes de la escena hardcore de los Estados Unidos ( la compilación titulada “Let Them Eat Jellybeans”, lanzada por el nuevo sello en 1981, que incluía, entre otras, las bandas de Black Flag, Bad Brains, Half Japanese, Flipper, Circle Jerks y DOA).

La historia de Dead Kennedys como grupo termina en 1986, Jello Biafra inicio una carrera en solitario bastante exitosa, pero fue arrastrado a la corte en el 2000 por sus antiguos compañeros por regalías: East Bay Ray, Peligro y Flouride lo acusaron de haber recopilado una gran parte de los derechos de autor de las canciones sin darle a sus tres compañeros la suma real a la que tenían derecho.

Biafra fue declarado culpable de fraude y tuvo que pagar doscientos mil dólares en los bolsillos de los antiguos miembros de los Dead Kennedys. Mucha gente piensa que, en realidad, los tres llevaron a Biafra a la corte por venganza por no haber dado la autorización del uso de “Holiday In Cambodia” para un comercial de Levi’s.

Seguido por un pequeño y triste teatro de acusaciones mutuas, disputas sobre las actividades comerciales relacionadas con la marca Dead Kennedys y el uso de sus canciones en películas y comerciales e incluso un nuevo proceso, que terminó con la concesión a los otros tres miembros para usar el nombre Dead Kennedys sin la presencia del gran Jello Biafra.

A final de cuentas todo termino mal y no podremos ver a Jello Biafra (aunque podremos disfrutar el gran “Never Breathe What You Can´t See” con Los Melvins) con sus antiguos compañeros, igual vale la pena ver en directo a este pedazo de historia llamado Dead Kennedys en el Festival Domination 2019.

