Death to All: el legado de Chuck Schuldiner en la CDMX

Cacique Entertainment trae a la CDMX de vuelta a Death to All el día 10 de marzo quienes se estarán presentando en el Circo Volador. Death to All no es una banda en si, sino el nombre de una serie de conciertos tributo que celebran la música de Death y honran a Chuck Schuldiner, quien falleció en 2001. Estos conciertos cuentan con ex miembros de Death y otros músicos invitados interpretando canciones del catálogo de Death.

Death dejo de existir desde el año 2001 cuando Chuck Schuldiner falleció a causa de cáncer. The Death DTA tours se auto nombraron así para dejar claro que no es una reunión de Death sino una manera de honrar a Chuck y a Death por gente que era familiar con ellos (sus músicos, manager y la propia familia).

Este tributo a la vida de Chuck Schuldiner por los miembros legendarios de Death cuenta con Body Koelble quien tocó en el disco Symbolic como guitarro, Gene Hoglan tocó en los discos Human, Individual Thought Patterns y Symbolic en el bajo y Steve Di Giorgio estuvo a cargo de la batería en los discos Individual Thought Patterns y Symbolic.

Entre los músicos invitados contamos con Max Phelps en las guitarras y voces, a su vez es miembro de la banda Cynic y Steffen Kummerer que también está a cargode las liras y voces así como ser integrante de la banda Oscura. Otros miembros que también son parte de este tributo son Scott Clendenin, asi como Paul Masvidal y Shannon Hamm.

La cita es a las 8 pm, el show es para todas las edades y el cupo es limitado.

Hay preventa especial limitada en linea únicamente a 50 boletos.

Precio por boleto 850

Los boletos se pueden adquirir en caciquemx.com