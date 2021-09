“DEBASER” LA CANCIÓN DE PIXIES INSPIRADA EN LUIS BUÑUEL

Una de las canciones más famosas de los Pixies, la banda de rock alternativo, es “Debaser”, perteneciente al disco Doolitle y que tiene una referencia cinematográfica en toda la letra, desde el primer verso hasta el coro. La película en cuestión es la primera obra de Luis Buñuel en conjunto con el pintor Salvador Dalí, Un Chien Andalou, o como toda hispanoamérica la conoce, Un Perro Andaluz.

Seguro te quedaste pensando, pero para no quebrarte la cabeza, aquí va la explicación. En primera, “Debaser” podría traducirse como degradador aquí la primera referencia al filme de Buñuel, pues recordemos que la historia surrealista en la que se desarrolla, trata de un hombre acosando y degradando a una mujer, a lo que varios críticos de aquel tiempo refirieron a cómo la sociedad se estaba degradando poco a poco.

Después tenemos el intro de la canción, donde Black Francis canta “got me a movie/ i want you to know/ slicing up eyeballs…” Todo ese verso es la descripción de la escena más conocida de Un Chien Andalou. El rostro de una mujer agarrado por las manos del hombre quien le abre el párpado del ojo y con una navaja de afeitar comienza a cortar el globo ocular por la mitad; una secuencia bastante representativa y que causó repulsión en el estreno.

Ya para finalizar todo el homenaje a Luis Buñuel por parte de los Pixies, el coro lo deja muy en claro, pues se repite la estrofa “i am un chien andalusia”, mientras que en el puente se escucha “wanna grow up to be a debaser”. Más claro ni el agua, los músicos fueron inspirados por este filme surrealista y que conforme pasan los años se sigue sin poder dar un enfoque específico, pues cada época le da un contexto especial.

Sin duda, “Debaser” es de los temas favoritos para los fans de Pixies, incluso para aquellos que no son fervientes seguidores de la banda, pues su base musical intensa pone a mover la cabeza y el cuerpo aún si te negaras a hacerlo. Los riffs y la batería suenan especialmente estridentes y te da una sensación de querer romper todos los paradigmas, estereotipos y normas que la sociedad moralina impone.

Como dato, el genio musical David Bowie mencionó en alguna ocasión que “Debaser” fue una de las canciones más poderosas que había escuchado. Así que ya lo saben, este tema de los Pixies fue inspirado por Luis Buñuel, y a manera de homenaje, la banda también ideó el video oficial de forma surrealista, claro, muy al estilo de Kim Deal, Black Francis, Joey Santiago y David Lovering.

